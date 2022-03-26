Dünya Kremlinden fosfor bombası yanıtı Anlaşmaları ihlal etmedik
AVRUPA

Kremlin'den fosfor bombası yanıtı: Anlaşmaları ihlal etmedik

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın fosfor bombası ve kimyasal silah kullandığı iddialarını reddederek "Hiçbir zaman uluslararası anlaşmaları ihlal etmedik" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Kremlinden fosfor bombası yanıtı: Anlaşmaları ihlal etmedik
Arşiv - Rusya forfor bombası kullanıldığı iddialarını yalanladı.

ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya’nın G20’den çıkarılması gerektiği yönündeki açıklamalarında Moskova’dan yanıt geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov kendilerine yönelik böyle bir karar alınmasını önemsemediklerini işaret ederek, “G20 formatı çok önemli ancak mevcut durumda bu grubun üyesi ülkelerin bizimle ekonomik savaş içindeyken bu format Rusya için hayati bir öneme sahip değil” dedi.

ABD’nin G20 gibi örgütlerin yanı sıra birçok alanda Rusya’yı izole etme isteğini sürdürdüğünü söyleyen Peskov, “Şimdiye kadar çok az etkili olabildiler. Dünya hala ABD ve Avrupa ülkelerinden daha fazlası” diyerek ABD’nin Rusya’ya yönelik politikalarını eleştirdi.

Biden’ın oğluna ait vakfın Ukrayna’daki biyolojik laboratuvarların finanse ettiği iddiası

Rusya’nın gündeme getirdiği Ukrayna’daki biyolojik laboratuvarlar konusuna değinen Peskov, “ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’a ait vakfın Ukrayna’daki biyolojik laboratuvarların finansmanında yer alması konusunda Washington’dan açıklama talep edeceğiz. Sadece biz değil, Çin’in de bu konuda talebi olduğunu biliyoruz” dedi.

Rusya: Ukrayna’daki biyolojik laboratuvarları Biden’ın oğlu finanse etti
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Rusya: Ukrayna’daki biyolojik laboratuvarları Biden’ın oğlu finanse etti

"ABD’lilerin yeniden dikkatleri başka yönlere çekmeye çalıştıkları açık"

ABD’nin, Rusya’nın kimyasal silahlar kullanması durumunda müdahale edecekleri yönündeki açıklamasını da değerlendiren Peskov, “ABD’lilerin yeniden dikkatleri başka yönlere çekmeye çalıştıkları açık. Dünyada ABD’lilerin ne yaptığını, bu gibi laboratuvar çalışmalarında ne amaçlandığı konularında endişelenen birçok insan var” diye konuştu.

“Rusya, Ukrayna’da fosfor bombası kullanmadı"

  • Peskov, Rusya’nın Ukrayna’da fosfor bombaları kullandığı yönündeki açıklamaları yalanlayarak, “Rusya, Ukrayna’da fosfor bombası kullanmadı. Rusya hiçbir zaman uluslararası sözleşmeleri ihlal etmedi” şeklinde konuştu.

ABD yönetiminin Rusya’nın Ukrayna’da kullandığı stratejik füzelerin yüzde 60’ının hedefleri vuramadığını yönündeki açıklamalarına da cevap veren Peskov, “Yorum yapamam. ABD gibi kanıt olmadan bu konuda bir şey söylemek istemiyorum. Buna sadece ordumuz yanıt verebilir” diye konuştu.

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