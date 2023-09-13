Kuzey Kore Japon Denizi'ne peş peşe iki balistik füze fırlattı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya ziyareti kapsamında tercih ettiği Yeşil Tren gündemi meşgul ediyor. Kim Jong-un, eski ABD Başkanı Donald Trump ile Vietnam'da yaptığı görüşme dahil 7 yurt dışı ziyaretinin 4'ünde trenle seyahat etti. Peki Kimjong-un neden uçak yerine günlerce süren zorlu tren yolculuklarını terchi ediyor? Yeşil Tren'in özellikleri neler? İşte Yeşil Tren ve Kuzey Kore'nin gizemli lideri Kim Jong-un hakkında bilinmeyenler...