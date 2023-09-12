Kuzey Kore lideri Kim Rusya'da

Rus basınında yer alan haberlere göre Kim'i taşıyan zırhlı tren, sabah saatlerinde Rusya sınırından geçerek Uzak Doğu Federal Bölgesi'ne bağlı Primorskiy Krayı'ndaki Khasan Tren İstasyonu'na ulaştı.









Kim'in Doğu Ekonomik Forumu'na katılmak üzere dün Primorskiy Krayı'ndaki Vladivostok'a giden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili bir zirve gerçekleştirmesi bekleniyor.





Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Putin ve Kim'in Uzak Doğu Federal Bölgesi'nde görüşeceğini, görüşmelerde heyetlere liderlik edeceğini ve gerekirse bire bir de görüşebileceklerini söylemişti.









Putin'in Kim onuruna resmi bir akşam yemeği vereceğini kaydeden Peskov, görüşmelerin ikili ilişkiler üzerinde yoğunlaşacağını ifade etmişti.





Putin ve Kim zirvesinde masadaki konuların Rusya'nın silah, Kuzey Kore'nin ise füze talebinin olacağı öngörülüyor.





Silah pazarlığı yapacakları iddiası

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Kuzey Kore ve Rusya'nın aktif olarak silah müzakereleri yürüttüğünü belirterek, "Bu müzakerelerin ardından üst düzey görüşmeler önümüzdeki aylarda devam edebilir. Potansiyel anlaşmalarla Rusya, Kuzey Kore'den Ukrayna'da kullanmayı planladığı önemli miktarlar ve çeşitli türlerde mühimmat alabilir" ifadelerini kullanmıştı.





Geçtiğimiz hafta ise ABD basını, Kim'in Putin ile silah pazarlığı yapmak üzere Rusya’ya gideceğini öne sürmüştü.





Liderlerin, Moskova'nın Pyongyang'a uydu ve nükleer denizaltı sağlaması karşılığında Kuzey Kore'nin Rusya'ya top mermileri ve tanksavar füzeleri sağlamasını öngören planı masaya yatıracağı iddia edilmişti.











