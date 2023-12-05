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Dünya

Kuzey Kore'den yeni karar: Senegal ve Gine'deki büyükelçilikler de kapatıldı

Kuzey Kore'nin, bazı ülkelerin ardından Senegal ve Gine'deki büyükelçiliklerini de kapattığı bildirildi. Son aylarda Angola, Uganda, Bangladeş, Nepal ve İspanya'daki büyükelçilikler de kapatılmıştı.

13:14 - 5/12/2023 Salı
AA
Arşiv
Arşiv

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığından ismi belirtilmeyen bir yetkili, Kuzey Kore'nin son aylarda bazı ülkelerdeki büyükelçiliklerini kapatmasına ilişkin açıklama yaptı.


Yetkili, Senegal ile 1972'de, Gine ile 1969'da diplomatik ilişkiler kuran Kuzey Kore'nin, bu ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerini kapattığını ve diplomatik misyon sayısının 53'ten 46'ya düştüğünü kaydetti.

Yetkili, bu adımdaki en büyük etkenin "ülkeye yönelik küresel yaptırımlardan kaynaklanan ekonomik sıkıntılar" olduğuna işaret etti.


Kuzey Kore, son aylarda Angola, Uganda, Bangladeş, Nepal ve İspanya'daki büyükelçiliklerini kapatmıştı.


Pyongyang yönetimi, geçen ay, "değişen küresel ortama ve ulusal dış politikaya uygun olarak" yeni diplomatik misyonlar açıp kapattığını açıklamıştı.




#Kuzey Kore
#Büyükelçilik
#Gine
#Güney KORE
#Senegal
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