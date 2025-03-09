Lazkiye'deki olaylar için bağımsız soruşturma komitesi kuruldu

Lazkiye'de güvenlik güçlerine saldırı düzenlenmesinin ardından yaşanan olaylara ilişkin araştırma komitesi kuruldu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, olayların tüm yönleriyle incelenmesi ve sorumluların belirlenmesi amacıyla yedi üyeden oluşan bağımsız bir komitenin görevlendirildiğini belirtti.
Sorumlular belirlenecek
Bağımsız soruşturma komitesi, olayların çıkış nedenlerinin ve gelişim sürecinin araştırılması, sivillere yönelik ihlallerin soruşturulması ve sorumluların belirlenmesi, kamu kurumları, güvenlik güçleri ve orduya yönelik saldırıların incelenmesi için yetkilendirildi.
Komite, ayrıca gerektiğinde uzmanlardan destek alma yetkisine sahip olacak. Tüm devlet kurumlarının ise komiteyle tam işbirliği yapması zorunlu kılındı.