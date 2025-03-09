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Lazkiye'deki olaylar için bağımsız soruşturma komitesi kuruldu

Lazkiye'deki olaylar için bağımsız soruşturma komitesi kuruldu

18:599/03/2025, Pazar
G: 9/03/2025, Pazar
AA
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Lazkiye'deki olayları araştıracak komisyon, raporu 30 gün içerisinde Cumhurbaşkanlığına sunacak.
Lazkiye'deki olayları araştıracak komisyon, raporu 30 gün içerisinde Cumhurbaşkanlığına sunacak.

Lazkiye'de güvenlik güçlerine saldırı düzenlenmesinin ardından yaşanan olaylara ilişkin araştırma komitesi kuruldu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, olayların tüm yönleriyle incelenmesi ve sorumluların belirlenmesi amacıyla yedi üyeden oluşan bağımsız bir komitenin görevlendirildiğini belirtti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara
, 6-7 Mart'ta
Lazkiye
'de yaşanan olaylar için bağımsız bir ulusal soruşturma komitesi kurulduğunu duyurdu.
Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada,
Lazkiye
'deki olayların tüm yönleriyle incelenmesi ve sorumluların belirlenmesi amacıyla yedi üyeden oluşan bağımsız bir komitenin görevlendirildiği belirtildi.

Sorumlular belirlenecek

Bağımsız soruşturma komitesi, olayların çıkış nedenlerinin ve gelişim sürecinin araştırılması, sivillere yönelik ihlallerin soruşturulması ve sorumluların belirlenmesi, kamu kurumları, güvenlik güçleri ve orduya yönelik saldırıların incelenmesi için yetkilendirildi.

Komite, ayrıca gerektiğinde uzmanlardan destek alma yetkisine sahip olacak. Tüm devlet kurumlarının ise komiteyle tam işbirliği yapması zorunlu kılındı.

Rapor Şara'ya sunulacak

Soruşturma komitesinin, olaylara ilişkin kapsamlı raporunu 30 gün içinde tamamlayarak
Suriye Cumhurbaşkanlığı
na sunması bekleniyor.


#Lazkiye
#Suriye
#Suriye Cumhurbaşkanı
#Ahmed Şara

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