Libya Başkanlık Konseyi’nden Türkiye ve Katar’a destek teşekkürü

Libya Başkanlık Konseyi, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) verdiği desteklerden dolayı Türkiye ve Katar’a teşekkür etti.

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Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, Başbakan Yardımcısı Ahmed Muaytik ile Konsey üyeleri Muhammed Ammari Zayid ve Ahmed Hamza'nın katılımıyla gerçekleştirilen Başkanlık Konseyi toplantısında, Türkiye ve Katar’a teşekkür edildi.

DOST ÜLKELERE TEŞEKKÜR

Ülkede yaşanan krizin ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı toplantıda, Türkiye ve Katar başta olmak üzere Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru hükümet olan UMH’ye destek olan dost ülkelere teşekkür edildi. Öte yandan, konseyden yapılan açıklamada, Mısır’ın da Libya’da barış ve istikrarı tesis etmede rol oynanması istendi.

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