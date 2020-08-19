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Dünya Libyaya düzenli ordu Mehmetçik 1993teki Azerbaycan tecrübesini aktaracak
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Libya'ya düzenli ordu: Mehmetçik 1993'teki Azerbaycan tecrübesini aktaracak

Libya’da darbeci Hafter’in işgalindeki birçok bölgeyi kurtaran TSK ikinci adımı atıyor. Türkiye’de eğitim gören 192 Kara Harp Okulu öğrencisi ile Libya ordusunun temeli atılırken askerlerin silah, mühimmat ve diğer tüm teçhizatları da karşılanacak. Genelkurmay 1993’teki Azerbaycan tecrübesini Libya’ya aktaracak.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, mutabakat muhtırası kapsamındaki faaliyetleri incelemek için gittiği Trablus’ta önemli bir anlaşmaya imza attı. Akar ve Güler’in Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile temasları, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye’nin de katılımıyla gerçekleşti.

Bakan Akar’ın, Katarlı mevkidaşı Atiyye ile birlikte Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile görüşmelerinde de son gelişmelerin yanı sıra Libya ordusunun yapılandırılması detaylı olarak değerlendirildi. Görüşmeler sonrası Libya Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin en-Nemruş, eğitim ve danışma alanlarında askeri kurumlar inşa edilmesi için Libya’yı desteklemeleri konusunda Türk ve Katar Savunma Bakanlarıyla anlaştıklarını duyurdu. Nemruş, bu kapsamda, danışmanlar ve askeri personelin Libya’ya gönderilmesinin kararlaştırıldığını bildirdi.

Fotoğraf: Arşiv

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivil yerleşim yerlerine saldırmasıyla ilgili konuşan Eroğan, 'Ermenistan işgalcidir. Kardeş Azerbaycan'ı kesinlikle yalnız bırakmayız.' diye konuştu.

KATAR İLE BİRLİKTE

Savunma bakanları ve ordu temsilcileri nezdinde gerçekleştirilen toplantılarda alınan kararla, Libya’da terörist saldırıların durdurulması ve barışın tesisinde Ulusal Mutabakat Hükümetini destekleyen iki ülke; Türkiye ve Katar, askeri eğitim ve danışmanlık desteğinin yanı sıra Libya silahlı kuvvetlerinin inşası için her türlü tedbiri aldıkları ve alacaklarını ortaya koydu.

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HER TÜRLÜ DESTEK SAĞLANACAK

Yürütülecek faaliyetler kapsamında Libya’nın kendi kendine yetebilecek bir askeri güce ve düzenli orduya sahip olması için gereken tesis, sistem, teçhizat, eğitim ve danışmanlık başta olmak üzere her türlü destek sağlanacak. Faaliyetler kapsamında; Libya Silahlı Kuvvetleri’nin yeniden oluşturulması, yapılanması, eğitim, teşkilat, lojistik ve muharebe sistemlerinin Libya’nın güvenliğini sağlayacak şekilde kurulması hedefleniyor.

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KABİLEDEN DÜZENLİ ORDUYA

Fotoğraf: Arşiv

Türkiye ve Katar iş birliğiyle yürütülecek çalışmalarda, Libya’nın yerel güvenlik unsurları olan aşiret ve kabilelerin silahlı unsurları düzenli bir ordu olarak yapılandırılacak. Libya’da aşiret ve kabile sisteminden düzenli sisteme geçilmesinin her ülkenin başaramayacağı zorlukta bir faaliyet olduğu ve bu tablonun Türkiye ve Katar’ın büyük başarısını gösterdiği belirtiliyor.

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TEMELİ TÜRK HARP OKULLARI ATACAK

Libya ordusunun temeli ise Türk harp okullarında atılıyor. Trablus Askeri Kolejinin Hafter güçlerince vurulması sonrası Türkiye’de eğitimlerine devam eden Libyalı askeri öğrenciler, Libya silahlı kuvvetlerinin temelini atacak birimleri oluşturacak. Halen 192 askeri öğrencinin eğitimi devam ederken, bir süre daha Libya askerinin Türkiye’nin eğitim kurumlarından faydalanması planlanıyor. Askeri kurum ve kuruluşların tesisi ardından askeri eğitim ve öğretim kurumları da Türkiye ve Katar ortaklığında teşkil edilecek.

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HAFTER’E ÜSTÜNLÜK SAĞLADI

Türkiye, daha önce Suriye Milli Ordusunu da düzenli bir ordu olarak eğitip donatmıştı. Farklı yapılara sahip toplumlardan düzenli ordu oluşturmak konusundaki tecrübesiyle öne çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, Libya’daki eğitim ve danışmanlık faaliyetleri kapsamında Libya aşiret ve kabilelerinin silahlı unsurlarını eğitip donatmış ve düzenli ordu formatında yapılandırmış, tüm bu faaliyetler sonucu sahada Hafter’e karşı büyük üstünlük elde edilmişti.

Azerbaycan modeli

  • Türk Silahlı Kuvvetleri, kardeş Azerbaycan ordusunun mevcut sisteminin tesisi için yaptığı faaliyetlerin bir benzerini kardeş Libya ordusu için uyarlayacak. Azerbaycan ile benzer bir anlaşma imzalanmış, Azerbaycan ordusu Türk ordusunun sistemi ile teşkil edilmişti. Turgut Özal’ın cumhurbaşkanlığı döneminde Azerbaycan ile işbirliğine dair çok sayıda anlaşma imzalanırken, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’daki saldırıları karşısında henüz güçlü bir ordusu bulunmayan Azerbaycan askeri açıdan desteklenmişti. Azerbaycan ile 1993’te Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması imzalanmış, 1994 yılı başında yürürlüğe giden anlaşmanın ardından, Azerbaycan ordusunu teşkil edecek çalışmalar, askeri statüdeki kolluk kuvvetlerinin eğitimiyle başlatılmıştı. Bu eğitimlerin bir kısmı Türkiye’den gönderilen jandarma personeli tarafından Azerbaycan’da verilirken, Türkiye’de verilen eğitimler de olmuştu. Azerbaycan pilotları da Türk Hava Kuvvetleri tarafından eğitildi ve desteklendi. Eğitim, donanım ve danışmanlık gibi her türlü destek verilerek Azerbaycan milli ordusunun teşkili desteklendi. Azerbaycan ordusuna ayrıca askeri teknik malzeme desteği de verildi. Bu doğrultuda Azerbaycan ordusu için teşkil edilen sisteme ilişkin mevcut modelin Libya’ya da uyarlanması bekleniyor.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi Bakü'de
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi Bakü'de
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Azerbaycan ve Türk Şehitliği'ni ziyaret etti. Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi, Azerbaycan'daki temasları kapsamında ilk olarak Fahri Hıyaban'a gitti. Burada merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrine çelenk bırakan Akar, Aliyev'in eşi Zarife Aliyeva'nın mezarına da çiçek koydu. Bakan Akar ve Komutanların sonraki durağı ise Şehitler Hıyaban'ı oldu. Azerbaycan ve Türk Şehitliği'ni ziyaret eden Akar ve TSK komuta kademesi saygı duruşunda bulundu, Türk Şehitliği'ndeki temsili mezarlara karanfil bıraktı.
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