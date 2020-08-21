Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, ülke genelinde ateşkes ilan etti

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, fiili bir ateşkes için Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılmış bölgeler olması gerektiğini açıkladı.Ayrıntılar geliyor... OYNAT 00:00 NELER OLUYOR | Libya'da kim kiminle savaşıyor, Türkiye neden asker gönderiyor? 2011 yılında Kaddafi'nin öldürülmesiyle bir türlü istikrar sağlayamayan Libya, Türkiye ve dünya gündeminin en üst sıralarında yer alıyor. Suudi Arabistan'dan Mısır'a, Fransa'dan Rusya'ya kadar birçok ülke Libya'daki gelişmeleri çok yakından takip etmekle kalmıyor, hem askeri hem de diplomatik olarak bu ülkede söz sahibi olmaya çalışıyor. Avrupa'nın güney kapısı konumunda olan ve zengin petrol kaynakları ile öne çıkan Libya, özellikle Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle birlikte kilit ülke haline geldi. Peki Libya'da neler oluyor? Kim kimle savaşıyor? Türkiye neden bu ülkeye asker gönderiyor? 'Neler Oluyor?' serisinin ilk bölümü 'Libya'da neler oluyor?' ile karşınızdayız. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2201333'); PID2.render('pid#comment-count-2201333'); BiP'te paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder DÜNYA Libya’da bizi izliyorlar: Fransızlar özel uydularla izlediği Mehmetçik'i hedef gösteriyor DÜNYA Libya'ya düzenli ordu: Mehmetçik 1993'teki Azerbaycan tecrübesini aktaracak DÜNYA Libya'ya düzenli ordu: Mehmetçik 1993'teki Azerbaycan tecrübesini aktaracak