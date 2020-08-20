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Dünya Libyada bizi izliyorlar Fransızlar özel uydularla izlediği Mehmetçiki hedef gösteriyor
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Fransızlar Libya'da özel uydularla izlediği Mehmetçik'i hedef gösteriyor

Libya’da bizi izliyorlar: Fransızlar özel uydularla izlediği Mehmetçik'i hedef gösteriyor

Fransa, BAE ve Almanya, Türkiye’nin Libya’daki askeri hareketlerini özel uydularla gözetliyor. Fransız özel uydu şirketi Geo4i, TSK’nın Hafter’in işgalinden temizlenen Vatiyye Üssü’ndeki hareketliliğini, radar, hava savunma sistemi ve uçaksavarların naklini görüntüleyip yayınladı. Konvoyların güzergah ve varış yerleri de yazılarak adeta hedef gösterildi. Geo4i merkezi Almanya’da olan European Space Imaging ile işbirliği yapıyor. Bu şirketin ortağı ise BAE’li Muhammed El Kadı.

Talha Menteş Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye’nin Libya’daki askeri hareketleri, Fransız özel uydu görüntüleme-analiz şirketi Geo4i ve BAE ortaklı Almanya merkezli European Space Imagıng şirketi tarafından izleniyor. Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Suriye’deki konumlarına ilişkin görüntüler paylaşan İsrail özel uydu şirketi ImageSat International (ISI) ardından şimdi de çok ortaklı ilginç bir görüntüleme ağı ortaya çıktı. Bu kez hedef Türkiye’nin Libya’daki askeri faaliyetleri.

Fransız özel uydu şirketi Geo4i, TSK’nın radar, hava savunma sistemi ve uçaksavarların naklini görüntüleyip yayımladı.

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VATİYYE’Yİ DİKİZLEDİLER

Fransız özel uydu görüntüleme/analiz şirketi Geo4i, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hafter’in terör örgütünün işgalinden temizlenen Vatiyye Üssü’deki hareketliliğini adım görüntüledi. Üssün ele geçirildiği mayıs ayından itibaren merceklerini buraya çeviren şirket, Vatiyye’nin temizlenmesinden radar, hava savunma sistemi, uçak savar ve ilgili teçhizatların naklini gün gün görüntüleyip ifşa etti.

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MİTİGA VE MİSRATA DA HEDEF

Şirket bununla da kalmadı. Görüntüleri askeri ve istihbari terminolojiyi kullanarak analiz eden şirket bunları kendi internet sitesinden de yayınladı. Görüntülerde adeta sahadaki TSK düşmanlarına işeretleme desteği verildi. Yeri değişen bazı ekipmanların eski ve yeni konumlarına ilişkin görüntülere de yer verildi. Mitiga ve Misrata’daki TSK hava savunma sistemine ilişkin de görüntü ve analizlerin yanı sıra konvoyların başlangıç, güzergah ve varış yerleri tek tek yazıldı.

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KURUCU ORTAK BAE’Lİ

TSK’nın askeri varlığını tek tek ifşa eden Geo4i’nin ilginç bağlantı ve ortakları var. Şirket görüntülerin temininde merkezi Almanya’da bulunan European Space Imagıng şirketi ile işbirliği yapıyor. European Space Imagıng şirketinin CEO’su ve kurucu ortağı ise Birleşik Arap Emirlikleri asıllı Muhammed El Kadı. BAE’li El Kadı Orta Doğu’ya yüksek çözünürlüklü ticari uydu görüntülerini ilk satan kişi olarak tanınıyor.

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Arkasında istihbaratçı var

  • Uydu görüntüleri sivil şirketler tarafından paylaşılsa da uzman bu görüntülerin asker ve istihbaratçılar tarafından kıymetlendirildiğine dikkat çekiyor. Uydu görüntülerinin paylaşıldığı ülkelerin ortak özelliklerinin Türkiye ile çatışma yaşayanların olduğuna dikkat çeken Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz, "Bunları paylaşanlar sivil görünümlüler ama bunların kaynağı belli değil. Sıradan kişilerden çok farklı. Mutlaka geçmişlerinde istihbarat ya da askeriye var” dedi.
  • SIRADAN KİŞİ YAPAMAZ
  • Oğuz şunları kaydetti: “Sıradan kişilerin yapabileceği bir şey değil. Çünkü burada önemli olan uydu fotoğrafını alabilmek değil; o uydu fotoğrafını önce değerlendireceksin belirli yerleri, sonra kıymetlendireceksin. Bu kıymetlendirildiği zaman bilgi içerdiği için önemli oluyor. Şirket analizlerinde ‘Hawk 21 sisteminin üçlü füze fırlatma sistemine değiniyor. Yani bunu bilen adam büyük ihtimal askeri kökenlidir.”

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