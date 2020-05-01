Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Libya hükümeti hava kuvvetleri, saldırı hazırlığındaki Hafter milislerini taşıyan otobüsü hedef aldı
ORTADOĞU

Libya hükümeti hava kuvvetleri, saldırı hazırlığındaki Hafter milislerini taşıyan otobüsü hedef aldı

Libya hükümeti hava kuvvetleri, saldırı hazırlığındaki Hafter milislerini taşıyan otobüsü hedef aldı

Libya hükümetine bağlı hava kuvvetleri, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in saldırı hazırlığındaki milislerini taşıyan otobüsü hedef aldı.

Haber Merkezi AA
UMH hava kuvvetleri, bugün Hafter milislerine karşı 3 ayrı operasyon düzenlemişti.
UMH hava kuvvetleri, bugün Hafter milislerine karşı 3 ayrı operasyon düzenlemişti.

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı silahlı birliklerin sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, konuya dair Öfke Volkanı Operasyonunun sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sözcü Kununu, Libya hükümet güçlerinin başkent Trablus’un yaklaşık 200 kilometre güneyinde yer alan Nesme bölgesinde hava operasyonu düzenlediğini, Hafter milislerini taşıyan otobüsü vurduğunu belirtti.

Kununu etkisiz hale getirilen milisler ve yaralılar hakkında bilgi paylaşmadı.

UMH hava kuvvetleri, bugün Hafter milislerine karşı 3 ayrı operasyon düzenlemişti.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti: Hafter'in ateşkes çağrısı aldatmaca
DÜNYA
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti: Hafter'in ateşkes çağrısı aldatmaca
Abone Ol Google News
Son 24 saatte 84 can kaybı

Son 24 saatte 84 can kaybı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bilançoyu açıkladı.
Sinsice saldırdı!

Sinsice saldırdı!

TKP Vekili Atay'ın polislerin üzerine atladığı anlar
Nefes kesen eğitim

Nefes kesen eğitim

Ege'deki harekata hazırlık eğitimleri 2 gün sürdü.
Türkiye'nin sunumunu istedi

Türkiye'nin sunumunu istedi

​Bakan Koca, DSÖ toplantısında detaylıca anlattı.
Erdoğan'dan<br> sürpriz görüşme

Erdoğan'dan
sürpriz görüşme

Cerrahpaşa'ya bağlandı, hastalarla tek tek sohbet etti.
Son 15 ayın en iyisi

Son 15 ayın en iyisi

​Borsa İstanbul'dan yatırımcıların yüzünü güldüren performans.

Bile isteye gözaltı

Bile isteye gözaltı

Saniye saniye DİSK'in 1 Mayıs provokasyonu.
Dikkat çeken not

Dikkat çeken not

​Sağlık kahramanları her türlü fedakarlığı yapıyor.
Salgının öğrettikleri

Salgının öğrettikleri

Prof. Dr. Ömer Bolat Yeni Şafak için yazdı.
HDP, CHP ve TİP'ten korona yürüyüşü

HDP, CHP ve TİP'ten korona yürüyüşü

Çelenk bırakmalarına izin verilince birbirlerini ezdiler.
Güngören'de kapı<br>kapı dezenfekte

Güngören'de kapı
kapı dezenfekte

​'Merhamet Devriyesi' ile yaşlı vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor.
Pazartesi akşamı belli olacak

Pazartesi akşamı belli olacak

​Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan LGS ile ilgili önemli açıklama.
Bravo Gümüşhane

Bravo Gümüşhane

​Vatandaş kurallara uyuyor, 2 haftadır yeni vaka çıkmıyor.
Sendikal pandemi!

Sendikal pandemi!

Yasak tanımayıp Kadıköy'de toplanmaya kalktılar...
Tüm dünya tek ekranda

Tüm dünya tek ekranda

​Gün gün koronavirüs vaka, ölüm oranları ve ülke karşılaştırmaları.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.