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Dünya Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Hafterin ateşkes çağrısı aldatmaca
ASYA

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti: Hafter'in ateşkes çağrısı aldatmaca

Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in yaptığı tek taraflı ateşkes çağrısının "aldatmaca"dan ibaret olduğunu savundu.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

UMH, birkaç gün önce darbe girişiminde bulunarak kendisini "devlet başkanı" ilan eden Hafter'in ramazan ayı boyunca geçerli olmak üzere önerdiği ateşkes çağrısına ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, UMH, Türkiye ve Rusya'nın ara buluculuk ettiği ateşkes, Berlin Konferansı sonrasında yapılan ve BM Güvenlik Konseyi'nde karar halini alan ateşkes çağrısı, son olarak da BM ve uluslarası toplumun girişimleriyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılan olmak üzere bugüne kadarki tüm ateşkes girişimlerini kabul ettiklerini hatırlattı.

ATEŞKES ÇAĞRISI 'ALDATMACA'

Hafter'in bu ateşkes çabalarını tüm dünyanın gözü önünde defalarca ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, son yaptığı ateşkes çağrısının "aldatmaca" olduğu, "hükümetin koronavirüs salgınıyla mücadele etmekle meşgul olduğu sırada Hafter'in bu durumdan faydalanmaya çalıştığı" kaydedildi.

Kalıcı bir ateşkesin ancak uluslararası toplumun garantörlüğünde ve BM'nin himayesinde çerçevesi ve işleyişi belirlenmiş bir şekilde mümkün olduğunu aktaran UMH, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bizler kendimizi meşru biçimde savunmaya, bize yönelik tehditler nerede olursa bunları hedef almaya, Libyalıların hayatını tehdit eden yasa dışı grupları sonlandırmak için çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.

  • Bu durumda, Libya genelinde devletin askerileştirilmesine karşı yükselen tüm milli sesleri memnuniyetle karşılıyoruz."

UMH, SAHADA ÜSTÜNLÜK ELDE ETMEYİ SÜRDÜRÜYOR

UMH'ye bağlı güçler son dönemde ülkenin batısında askeri alanda birçok başarıya imza atarak yaklaşık 3 bin kilometrekarelik alanı Hafter milislerinden temizlemişti. Hükümet güçleri, Hafter milislerinin başkente yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune kentini geri almak için operasyon başlatmıştı.

Hükümetin son dönemde sahadaki başarıları üzerine, Hafter, Libya'daki "siyasi geçiş sürecinin çerçevesini çizen BM'nin kabul ettiği Suheyrat Anlaşması'nın geçerliliğini yitirdiğini" ileri sürerek, "ülkeyi yönetecek uygun kuruma karar verilmesi gerektiğini" söylemişti.

Bu konuşmanın ardından Hafter taraftarları sokağa inerek, darbeci generalden görevi üstlenmesini talep ettikleri gösteriler düzenlemişti.

Hafter, birkaç gün sonra tekrar kameraların karşısına geçerek Suheyrat Anlaşması'nın sona erdiğini ve "halkın kendisine verdiği yetkiyi kabul ettiğini" söylemişti.

ATEŞKES SONRASI ROKETLİ SALDIRI

Ancak Hafter'in aynı zamanda kendi bölgesindeki müttefiklerine yönelik de darbe anlamını taşıyan bu girişimi, uluslararası alanda tepkiyle karşılanmıştı.

Hafter'e bağlı sözde Libya Ulusal Ordusu'nun Sözcüsü Ahmed el-Mismari, ramazan ayı boyunca tek taraflı ateşkes ilan ettiklerini öne sürmüş ancak bu duyurudan sadece birkaç saat önce Hafter'e bağlı milisler başkentin güneyine roketli saldırılar düzenlemişti.

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