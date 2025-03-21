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Londra havalimanında elektrik kesintisi: Bütün uçuşlar iptal edildi

Londra havalimanında elektrik kesintisi: Bütün uçuşlar iptal edildi

10:4121/03/2025, Cuma
AA
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Londra Heathrow Havalimanı, elektrik kesintisi nedeniyle gece yarısına kadar kapatıldı.
Londra Heathrow Havalimanı, elektrik kesintisi nedeniyle gece yarısına kadar kapatıldı.

Londra'daki Heathrow Havalimanı, bölgedeki bir elektrik trafo merkezinde çıkan yangın ve ardından yaşanan kesinti nedeniyle bugün gece yarısına kadar hizmet veremeyecek.

Havalimanından yapılan açıklamada, havalimanını besleyen bir elektrik trafo merkezinde çıkan yangının "önemli bir elektrik kesintisine" neden olmasının ardından havalimanının bugün gece yarısına kadar kapatıldığı belirtildi.

Tüm yolculara havalimanına seyahat etmemelerinin tavsiye edildiği açıklamada, "Yolcularımızın ve meslektaşlarımızın güvenliğini sağlamak için Heathrow, 21 Mart günü saat 23.59'a kadar kapalı olacaktır" ifadeleri kullanıldı.


Heathrow Havalimanı'nın kapatılması, Londra'nın batısındaki bir elektrik trafo merkezinde çıkan yangın nedeniyle çok sayıda evin elektriksiz kalmasının ardından gerçekleşti.

#Heathrow Havalimanı
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