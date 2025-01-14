Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Los Angeles'ta K9'lar ile ceset arıyorlar

Los Angeles'ta K9'lar ile ceset arıyorlar

04:0014/01/2025, Salı
G: 14/01/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Los Angeles Şerif Departmanı'ndan bir K9 birimi, 'Palisades Yangını' sonrasında Malibu sahilinde yanan evlerin külleri arasında olası ceset kalıntıları arıyor.

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentinde orman yangınları bir haftadır devam ediyor. Los Angeles Şerif Departmanı'ndan bir K9 birimi, 'Palisades Yangını' sonrasında Malibu sahilinde yanan evlerin külleri arasında olası ceset kalıntıları arıyor. Yetkililer can kaybını 24 olarak belirtilirken, rakamın çok daha fazla olabileceğini kaydetti. Bu sebeple yangının etkili olduğu noktalarda, K9 köpekleri ile detaylı ceset taraması yürütülüyor.




#ABD
#Los Angeles
#Yangın

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Miraç Kandili için geri sayım başladı! İşte 2025 Kandil tarihleri