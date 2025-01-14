Los Angeles'ta K9'lar ile ceset arıyorlar

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentinde orman yangınları bir haftadır devam ediyor. Los Angeles Şerif Departmanı'ndan bir K9 birimi, 'Palisades Yangını' sonrasında Malibu sahilinde yanan evlerin külleri arasında olası ceset kalıntıları arıyor. Yetkililer can kaybını 24 olarak belirtilirken, rakamın çok daha fazla olabileceğini kaydetti. Bu sebeple yangının etkili olduğu noktalarda, K9 köpekleri ile detaylı ceset taraması yürütülüyor.