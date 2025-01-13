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Türkiye’de koca bir yangın söndürme filosu hazır

Türkiye’de koca bir yangın söndürme filosu hazır

04:0013/01/2025, Pazartesi
G: 13/01/2025, Pazartesi
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Türkiye, Rezerv güçlerle beraber 26 uçak ve 105 helikopter müdahaleye hazır.

ABD, binlerce evi de kül eden orman yangınlarını Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre’in verdiği bilgilere göre, 5 büyük yangın söndürme uçağı ve 20'den fazla federal helikopterin çalışmaları ile söndürmeye çalışıyor. 2021’de tarihinin en büyük orman yangınları ile karşı karşıya kalan Türkiye ilk aşamada 3 uçak ve 38 helikopterle müdahale etmişti. Tedbirlerini artıran Türkiye, hemen bir yıl sonraki Marmaris yangınına 20 helikopter ve 14 uçaklık hava gücüyle müdahale etmişti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçtiğimiz aylarda Türkiye’nin bugünkü müdahale gücü konusunda ise “Rezerv güçlerle beraber 26 uçak ve 105 helikopter müdahaleye hazır” bilgisini vermişti.





#yangın
#Filo
#Tarım ve Orman Bakanlığı

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