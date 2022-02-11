Dünya Macron ile Putin arasındaki uzun masa krizinin nedeni belli oldu DNA örneğim alınır diyerek test yaptırmayı reddetti
AVRUPA

Macron ile Putin arasındaki 'uzun masa' krizinin nedeni belli oldu: 'DNA örneğim alınır' diyerek test yaptırmayı reddetti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hafta başında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna krizini görüşmek için bir araya gelmişti. Moskova'da gerçekleşen görüşmelere, Putin'in Macron'a karşı tavırları ve görüştükleri masa damga vurmuştu. İngiliz basını, iki lider arasındaki krizin, Macron'un DNA örneğinin alınmasını önlemek için test vermeyi kabul etmemesi nedeniyle başladığını öne sürdü.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Macron ile Putin arasındaki uzun masa krizinin nedeni belli oldu: DNA örneğim alınır diyerek test yaptırmayı reddetti
Putin ile Macron arasında krize neden olan masa

Sky News'in haberinde, Macron'un Putin ile yaptığı görüşmeden önce, DNA örneği alınmasını önlemek için test yaptırmayı kabul etmediği, bu nedenle iki liderin 6 metrelik masada bir araya geldiği kaydedildi.

"BAZI LİDERLERİN KENDİ KURALLARINA GÖRE HAREKET ETMESİ GEREKİYOR"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, Putin'in bazı durumlarda konuk ettiği liderlerle yakın mesafede, bazılarıyla ise uzun masada görüştüğünü anlattı.

"(Macron ile Putin'in bir araya geldiği masa) Buradaki mesafe de 6 adımlık oluyor. Bu, bazı liderlerin kendi kurallarına göre hareket etmemelerine ve kabul eden tarafla test konusunda etkileşimde olmamalarına bağlıdır." ifadesini kullanan Peskov, bunu anlayışla karşıladıklarını ve bunun dünyada uygulandığını aktardı.

Macron Rusya'da rezil oldu
DÜNYA
Macron Rusya'da rezil oldu

"UZUN MESAFE UYGULAMASI KULLANILDI"

Peskov, ancak bu durumda, ek önlemlerle ilgili protokolün devreye girdiğini ve uzun mesafe uygulamasının kullanıldığını vurguladı.

Dmitriy Peskov, iki ülkenin sağlık uzmanlarının etkileşim kurması ve karşılıklı test yapması halinde bu tür önlemlerden kaçınmak ve kontak kurmak için imkan bulunduğunu belirtti.

Macron'un, Rusya-Ukrayna krizini görüşmek için 7 Şubat'ta gittiği Rusya'nın başkenti Moskova'da, Putin tarafından uzun bir masanın öteki ucunda karşılanması, ülkede geniş yankı bulmuştu.

Kremlin'de Rusya-Ukrayna krizi görüşüldü: Putin Macron'u eli cebinde karşıladı
DÜNYA
Kremlin'de Rusya-Ukrayna krizi görüşüldü: Putin Macron'u eli cebinde karşıladı
Vaka sayısı 100 binin altında

Vaka sayısı 100 binin altında

​Türkiye'nin 11 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı.
Yunanistana kaçacaklardı

Yunanistan'a kaçacaklardı

​Edirne'de yakalandılar Adıyaman'da tutuklandılar.
Macron ile Putin arasındaki uzun masa krizinin nedeni belli oldu: DNA örneğim alınır diyerek test yaptırmayı reddetti

​İstenen hapis cezası belli oldu.

Eşleşmeler <br>belli oldu

Eşleşmeler
belli oldu

​Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları çekildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.