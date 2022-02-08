Macron Rusya'da rezil oldu

Savaşın eşiğine gelen Rusya ile Ukrayna arasında, Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce ara bulucu olmaya niyetlenen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temaslarının hemen akabinde soluğu Moskova’da aldı.
MACRON DALGA KONUSU
Ancak ‘güçlü lider’ imajı çizmeye çalışan Macron’un Rusya ziyareti, dalga konusu olmasıyla sonuçlandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Macron’u umursamayan tavırları görüşmeye damga vurdu.
TÖREN YAPILMADI
Fransız liderin rezil olduğu anlar, uçağının iniş yaptığı havaalanında, kendisi için karşılama ve tören yapılmamasıyla başladı.
EL CEPTE KARŞILAMA
Putin’le görüşeceği başkent Moskova’daki Kremlin Sarayı’na geçtiğindeyse Rus lider Macron’u eli cebinde bekledi.
UZUN MASADA GÖRÜŞME
İkili görüşme esnasında uzun bir masa tercih edildi. Bu durum, Putin’in “fikirlerine çok uzağım” mesajı vermeye çalışması olarak yorumlandı.
Macron’un oturtulduğu masa üzerinden, Fransa Cumhurbaşkanıyla dalga geçilen binlerce komik içerik sosyal medyada paylaşıldı.
SIRTINI DÖNÜP ÇIKTI
Macron’a yönelik soğuk tavırlar, basın toplantısı sonrası da sürdü. Rus lider, Macron’u beklemedi. Arkasına bile bakmadan, Macron’a sırtını dönerek hızlı adımlarla salondan ayrıldı.
Macron’un, Putin’in hemen peşinden ne yapacağını bilemez bir şekilde salonu terk etmesi de kameralara yansıdı.