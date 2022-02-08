Dünya Macron Rusyada rezil oldu
AVRUPA

Macron Rusya'da rezil oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna-Rusya krizinde ‘güçlü lider imajı’ çizmeye çalışırken yine rezil oldu. Moskova ziyaretinde Macron’a havaalanında karşılama yapılmadı. Putin kendisini eli cebinde bekledi. Görüşmede de "fikirlerine uzağım" mesajı olarak yorumlanan uzun bir masaya oturtuldu. Basın toplantısı sonrası Putin, Macron'a sırtını dönerek beklemeden hızlı adımlarla salondan çıktı. Sık sık benzer duruma düşen Macron’un gördüğü bu muamele, Fransa’nın da gündemine yerleşti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Macron Rusyada rezil oldu
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Savaşın eşiğine gelen Rusya ile Ukrayna arasında, Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce ara bulucu olmaya niyetlenen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temaslarının hemen akabinde soluğu Moskova’da aldı.

MACRON DALGA KONUSU

Ancak ‘güçlü lider’ imajı çizmeye çalışan Macron’un Rusya ziyareti, dalga konusu olmasıyla sonuçlandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Macron’u umursamayan tavırları görüşmeye damga vurdu.

TÖREN YAPILMADI

Fransız liderin rezil olduğu anlar, uçağının iniş yaptığı havaalanında, kendisi için karşılama ve tören yapılmamasıyla başladı.

EL CEPTE KARŞILAMA

Putin’le görüşeceği başkent Moskova’daki Kremlin Sarayı’na geçtiğindeyse Rus lider Macron’u eli cebinde bekledi.

UZUN MASADA GÖRÜŞME

İkili görüşme esnasında uzun bir masa tercih edildi. Bu durum, Putin’in “fikirlerine çok uzağım” mesajı vermeye çalışması olarak yorumlandı.

Macron’un oturtulduğu masa üzerinden, Fransa Cumhurbaşkanıyla dalga geçilen binlerce komik içerik sosyal medyada paylaşıldı.

SIRTINI DÖNÜP ÇIKTI

Macron’a yönelik soğuk tavırlar, basın toplantısı sonrası da sürdü. Rus lider, Macron’u beklemedi. Arkasına bile bakmadan, Macron’a sırtını dönerek hızlı adımlarla salondan ayrıldı.

Macron’un, Putin’in hemen peşinden ne yapacağını bilemez bir şekilde salonu terk etmesi de kameralara yansıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'a 'siyaseti öğrenememiş' dedi, Aliyev kahkahaya boğuldu
OYNAT 00:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'a 'siyaseti öğrenememiş' dedi, Aliyev kahkahaya boğuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bakü'de ortak basın açıklaması düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un mecliste Karabağ'ı devlet olarak tanımasını eleştirerek ''Bunu Paşinyan bile kabul etmiyor. Sen kalkıyorsun Macron olarak bunu meclisinden geçirmeye yöneliyorsun. Daha siyaseti öğrenememiş, devlet yönetimini de anlamamış, nerede, ne, nasıl olur bunu da bilmiyor'' ifadelerini kullanırken Aliyev kahkahaya boğuldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat
OYNAT 00:42
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, ülkenin güneyindeki Drome bölgesine gerçekleştirdiği ziyaret esnasında bir kişi Kahrolsun Macron yönetimi” diyerek tokat attı. Macron'un korumaları tarafından müdahale edilen şahıs gözaltına alındı.

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