New York Belediye Başkanı Adams göçmen krizinin şehri 'yok edeceğini' söyledi

New York'ta göçmen krizi büyüyor.
Adams, artan düzensiz göçmen krizi konusunda hiçbir destek görmediklerine işaret ederek, bu sorunun şehirdeki tüm halkı ve servisleri etkileyeceğini söyledi.
"Bildiğimiz bu şehri kaybetmek üzereyiz"
Teksas ve Florida gibi Cumhuriyetçi eyaletler, Meksika sınırından geçen düzensiz göçmenlerin yükünü tek başlarına kaldıramayacakları gerekçesiyle bir kısmını başkent Washington, New York, Massachusetts ve California gibi Demokratların çoğunlukta olduğu eyaletlere gönderiyor.
New York Şehri, Nisan 2022'den bu yana gelen 100 binden fazla göçmene ev sahipliği yapıyor.
Sınırdaki düzensiz göçmenlere New York'a gelmemeleri için broşür
Adams, 20 Temmuz'da, yetişkin göçmenlere konut bulup kendilerine sağlanan sığınma evlerinden çıkmaları için 60 gün süre verileceğini açıklamıştı.
Göçmenlere kalacak yer sağlama noktasında sıkıntı yaşadıklarını kaydeden Adams, söz konusu kararın sığınma evlerinde kalan çocuklu ailelere yer açmak için alındığını, ulusal bir sorunun New York'un omuzlarına yüklenmesinin kabul edilemeyeceğini ve kentteki durumun sürdürülemez olduğunu belirtmişti.
Öte yandan, belediyenin önlem olarak Meksika sınırında göçmenlere New York'ta barınma ve hizmet garantisi olmadığı, yiyecek ve ulaşımın çok pahalı olduğu gibi bazı bilgileri içeren broşürler dağıtacağı açıklanmıştı.