Özbekistan'da Anayasa Bayramı dolayısıyla af ilan edildi

"işledikleri suçtan pişman olan ve düzelme yoluna giren mahkumların"

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, anayasanın kabul edilişinin 33. yılı dolayısıyla

Kararnameye göre 615 mahkumun yararlanacağı af çerçevesinde 123'ü şartlı olmak üzere 343 hükümlü tahliye edilecek, 272 kişinin ise cezaları hafifletilecek veya ceza süreleri kısaltılacak.