Özbekistan'da Anayasa Bayramı dolayısıyla af ilan edildi

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, anayasanın kabul edilişinin 33. yılında imzaladığı kararnameyle 615 mahkumun yararlandığı af ilan etti.
Kararnameye göre 615 mahkumun yararlanacağı af çerçevesinde 123'ü şartlı olmak üzere 343 hükümlü tahliye edilecek, 272 kişinin ise cezaları hafifletilecek veya ceza süreleri kısaltılacak.
Affedilen hükümlüler arasında örgüt mensubu 9 kişi, 60 yaş üstü 23 kişi, 29 kadın ve 9 yabancı uyruklu bulunuyor.
Af kapsamındaki mahkumların topluma yeniden uyum sağlaması amacıyla ilgili bakanlıklar ve devlet kurumları görevlendirildi.