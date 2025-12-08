Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Asya
Özbekistan'da Anayasa Bayramı dolayısıyla af ilan edildi

Özbekistan'da Anayasa Bayramı dolayısıyla af ilan edildi

22:078/12/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, anayasanın kabul edilişinin 33. yılında imzaladığı kararnameyle 615 mahkumun yararlandığı af ilan etti.

Özbekistan'da 8 Aralık Anayasa Bayramı dolayısıyla 615 mahkumun yararlandığı af ilan edildi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, anayasanın kabul edilişinin 33. yılı dolayısıyla
"işledikleri suçtan pişman olan ve düzelme yoluna giren mahkumların"
affedilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

Kararnameye göre 615 mahkumun yararlanacağı af çerçevesinde 123'ü şartlı olmak üzere 343 hükümlü tahliye edilecek, 272 kişinin ise cezaları hafifletilecek veya ceza süreleri kısaltılacak.

Affedilen hükümlüler arasında örgüt mensubu 9 kişi, 60 yaş üstü 23 kişi, 29 kadın ve 9 yabancı uyruklu bulunuyor.

Af kapsamındaki mahkumların topluma yeniden uyum sağlaması amacıyla ilgili bakanlıklar ve devlet kurumları görevlendirildi.

Özbekistan’da Cumhurbaşkanı tarafından, ulusal ve dini bayramlar dolayısıyla,
"işledikleri suçtan pişman olan ve düzelme yoluna giren"
mahkumlar için af ilan ediliyor.


#Özbekistan
#Af
#Anayasa
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tapuda yeni dönem başladı: Vekalet ve azil işlemleri e-Devlet'ten yapılacak