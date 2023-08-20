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Dünya

Paris'teki Sen Nehri'nde yapılması planlanan bir yüzme etkinliği daha kirlilik nedeniyle iptal edildi

Fransa'nın başkenti Paris'te 2024'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları için yüzülebilir hale getirilmeye çalışılan turistik Sen Nehri'nde, oyunlar öncesi planlanan bir yüzme etkinliği daha sudaki kirlilik nedeniyle iptal edildi. Kanalizasyon sularının yol açtığı kirlilik nedeniyle 1923'ten itibaren yüzme etkinlikleri yasaklanan Sen Nehri'nde Fransa Cumhurbaşkanı Macron da, 2024 Paris Olimpiyatları'nda nehri yüzülebilir hale getirmeyi hedeflediklerini açıklamıştı.

16:13 . 20/08/2023 Pazar
AA
Sen Nehri / Paris

Sen Nehri / Paris

Fransa'nın başkenti Paris'te 2024'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları için yüzülebilir hale getirilmeye çalışılan turistik Sen Nehri'nde, oyunlar öncesi planlanan bir yüzme etkinliği daha sudaki kirlilik nedeniyle iptal edildi.


Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamada, temizlik çalışmaları yürütülen nehirden alınan suyun analiz sonuçlarının nehrin yüzmeye elverişsiz olduğunu gösterdiği belirtildi.


Bu nedenle bugün nehirde yapılması planlanan yüzme etkinliğinin iptal edildiği kaydedilen açıklamada, su kalitesinin kötü çıkması nedeniyle 2 haftada üçüncü kez nehirdeki yüzme müsabakalarının yapılamadığı ifade edildi.


Dün de nehrin su kalitesinin elverişsiz olması nedeniyle başka bir yüzme etkinliği iptal edilmişti.


Paris'te 2024'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları için yüzülebilir hale getirilmesi planlanan Sen Nehri'nde bir yandan temizlik çalışmaları yapılırken bir yandan da deneme amaçlı yüzme etkinlikleri düzenleniyor.


Bu etkinliklerin bir kısmı, daha önce aynı gerekçeyle iptal edilmişti.


Nehirde 1923'ten beri yüzmek yasak

Kanalizasyon sularının yol açtığı kirlilik nedeniyle Sen Nehri'nde 1923'ten itibaren yüzme etkinlikleri yasaklanmıştı.


Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, nehri 2025'e kadar temizlemeyi ve uluslararası yüzme etkinliklerine hazır hale getirmeyi vadetmişti.


Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da martta bu vaadi öne çekerek, 2024 Paris Olimpiyatları'nda ülkedeki Sen ve Marne nehirlerini yüzülebilir hale getirmeyi hedeflediklerini açıklamıştı.




#Fransa
#Paris
#Olimpiyat Oyunları
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