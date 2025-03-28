Putin Ukrayna'ya demokratik bir seçim yapılabilmesi için geçici yönetim atanmasını önerdi

Putin, Ukrayna ile müzakerelerin yapılabilmesi için meşru bir yönetim olması gerektiğini belirterek, "Prensip olarak, Ukrayna'da Birleşmiş Milletler (BM), ABD, Avrupa ülkeleri ve ortaklarımızın himayesinde geçici bir yönetim getirilebilir." diye konuştu.