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Putin ile BAE Devlet Başkanı Nahyan 'Ukrayna krizini' görüştü: Müzakerelerden memnunuz

Putin ile BAE Devlet Başkanı Nahyan 'Ukrayna krizini' görüştü: Müzakerelerden memnunuz

16:3924/03/2025, Pazartesi
AA
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Putin, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda Ukrayna krizini ele aldı.
Putin, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda Ukrayna krizini ele aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüştü. Ukrayna krizini ele alan iki lider, ikili ilişkilerin iyileştirilmesini ele aldı. Al Nahyan, Rus ve Amerikan uzmanlarının Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da sürdürdüğü müzakerelerden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Putin ile Al Nahyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BAE, Ukrayna krizinin çözümü girişimlerinden memnun

Ukrayna krizinin ele alındığı görüşmede, Rusya ve ABD arasında bu meselenin çözümüne ve ikili ilişkilerin iyileştirilmesine yönelik diyalog istişare edildi. Al Nahyan, Moskova ile Washington'un bu yöndeki girişimlerini desteklediğini, Rus ve Amerikan uzmanlarının Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da sürdürdüğü müzakerelerden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Putin'den BAE'ye teşekkür

Putin de BAE'nin, Rusya ile Ukrayna arasında esir takasın gerçekleştirilmesinde sağladığı arabuluculuk desteğinden dolayı Al Nahyan'a teşekkür etti.

Rusya ile BAE arasındaki ilişkilerin de masaya yatırıldığı görüşmede, iki lider, ekonomi, ticaret ve sosyal alanlarda karşılıklı çıkar sağlayan projelerin geliştirilmesinden yana olduklarını vurguladı.

Görüşmede, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubu nezdinde yürütülen işbirliğine devam edileceği belirtildi.



#Birleşik Arap Emirlikleri
#Al Nahyan
#Vladimir Putin
#Rusya
#Ukrayna

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