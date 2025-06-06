Rusya: 7 yerleşim yerini ele geçirdik

Aynı tarihlerde cephe dışı bölgelerdeki 509'u dahil olmak üzere toplam 1390 insansız hava aracının (İHA) Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu belirtilen açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 663 uçak, 283 helikopter, 62 bine yakın İHA, 610 hava savunma füze sistemi, 23 bin 790 tank ve zırhlı araç, 1570 çok namlulu roketatar, 25 bin 782 obüs ve havan topu ile yaklaşık 36 bin 500 özel askeri aracın imha edildiği bildirildi.