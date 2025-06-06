Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Rusya: 7 yerleşim yerini ele geçirdik

Rusya: 7 yerleşim yerini ele geçirdik

14:316/06/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Rus ordusunun 31 Mayıs-6 Haziran tarihlerindeki faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaşıldı.
Rus ordusunun 31 Mayıs-6 Haziran tarihlerindeki faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaşıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Ukrayna'nın Sumi ve Donetsk bölgelerindeki 7 yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun 31 Mayıs-6 Haziran tarihlerinde Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, son bir haftada Ukrayna'daki 7 yerleşim biriminin Rus ordusunca ele geçirildiği kaydedilerek,
"Sumi bölgesindeki Alekseyevka, Andreyevka, Vodolagi ve Kondratovka, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Redkodub, Novopol ve Fedorovka yerleşim yerleri kurtarıldı"
ifadesine yer verildi.
  • Aynı tarihlerde cephe dışı bölgelerdeki 509'u dahil olmak üzere toplam 1390 insansız hava aracının (İHA) Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu belirtilen açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 663 uçak, 283 helikopter, 62 bine yakın İHA, 610 hava savunma füze sistemi, 23 bin 790 tank ve zırhlı araç, 1570 çok namlulu roketatar, 25 bin 782 obüs ve havan topu ile yaklaşık 36 bin 500 özel askeri aracın imha edildiği bildirildi.


#Rusya
#savaş
#Ukrayna
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ADLİ TATİL TAKVİMİ 2025: Adli tatil ne zaman başlayacak ve bitecek?