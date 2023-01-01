Rusya'daki mağazalar yeni Call of Duty oyununu boykot edecek

RBC haber ajansının haberine göre perakendeciler M.Video – Eldorado, DNS, Buka ve EMSI, en azından oyunun son versiyonunu görene kadar oyunu dağıtmamayı tercih edecek. DNS'den bir yetkili, "Bu oyunun Rus vatandaşlarına karşı şiddet içerme ihtimali çok yüksek; bu da ülkenin nefret söylemi yasalarının ihlali olarak görülebilir" dedi. Buka ve EMSI'nin temsilcileri de benzer şekilde, oyunu dünya çapında piyasaya sürülmesi sırasında satmaktan kaçınacaklarını ve ancak oyunun gerçek içeriği yasaları ihlal etmediği takdirde fikirlerini değiştireceklerini söylediler.