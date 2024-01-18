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Dünya

Rusya'dan Güney Kıbrıs'a soğuk duş: Bazı yetkililere giriş yasağı getirildi

Rusya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin bazı yetkililerine giriş yasağı getirildiğini duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lefkoşa'da, bir Rus gazeteci ile Rusya'nın büyükelçiliğindeki çalışanına yönelik "kışkırtıcı" eylemlerde bulunulduğu belirtildi.

23:49 - 18/01/2024 Perşembe
AA
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi - Rusya
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi - Rusya

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin bazı yetkililerine giriş yasağı getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Lefkoşa'da, bir Rus gazeteci ile Rusya'nın büyükelçiliğindeki çalışanına yönelik "kışkırtıcı" eylemlerde bulunulduğu belirtildi.

Bunun kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, bu nedenle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Moskova Büyükelçisi'nin bakanlığa çağrıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Büyükelçiye karşılık olarak alınan önlemler hakkında bilgi verildi. Bu kışkırtıcı olayda yer alan Kıbrıs yetkililerine, Rusya'ya giriş yasağı getirildi." ifadelerine yer verildi.

Rus gazetesi Rossiyskaya Gazeta çalışanı Aleksandr Gasyuk, 5 Ekim 2023'te Lefkoşa'da gözaltına alınmıştı.


İsrail'in bir sonraki hedefi Kıbrıs mı?
İsrail'in bir sonraki hedefi Kıbrıs mı?

Filistin'de sivilleri hedef alarak katliamlarını hızlandıran işgalci İsrail, Gazze'ye yönelik başlattığı ağır askeri operasyonlar ile bölgeyi tamamen işgal ederek Gazzeli sivilleri Sina Çölü'ne sürmeyi hedefliyor. Böylelikle Akdeniz'de tam hakimiyet kurmak isteyen İsrail, Filistin'in hakkı olan gaz kaynaklarının yönetimini ele almak istiyor. Tüm bu yaşananlar çerçevesinde 'İsrail'in bir sonraki hedefi Kıbrıs mı?' sorusu akıllara geliyor. Zira KKTC'de toprak ve mülk alan Siyonistlerin sayısı her geçen gün giderek artmakta. tvnet ekranlarında yayınlanan Siyaseten programında Gazeteci Ersin Çelik ve Yeni Şafak Yazarları Aydın Ünal ve İsmail Kılıçarslan İsrail'in Akdeniz'deki yeni oyununun Kıbrıs üzerinden olabileceği ihtimalini değerlendirdi.


#Güney Kıbrıs
#Rusya
#Giriş Yasağı
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