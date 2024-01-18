Rusya'dan Güney Kıbrıs'a soğuk duş: Bazı yetkililere giriş yasağı getirildi

Filistin'de sivilleri hedef alarak katliamlarını hızlandıran işgalci İsrail, Gazze'ye yönelik başlattığı ağır askeri operasyonlar ile bölgeyi tamamen işgal ederek Gazzeli sivilleri Sina Çölü'ne sürmeyi hedefliyor. Böylelikle Akdeniz'de tam hakimiyet kurmak isteyen İsrail, Filistin'in hakkı olan gaz kaynaklarının yönetimini ele almak istiyor. Tüm bu yaşananlar çerçevesinde 'İsrail'in bir sonraki hedefi Kıbrıs mı?' sorusu akıllara geliyor. Zira KKTC'de toprak ve mülk alan Siyonistlerin sayısı her geçen gün giderek artmakta. tvnet ekranlarında yayınlanan Siyaseten programında Gazeteci Ersin Çelik ve Yeni Şafak Yazarları Aydın Ünal ve İsmail Kılıçarslan İsrail'in Akdeniz'deki yeni oyununun Kıbrıs üzerinden olabileceği ihtimalini değerlendirdi.