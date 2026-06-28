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Şam'da kritik temas: Büyükelçi Yılmaz ile Suriye İçişleri Bakanı Hattab bir araya geldi

Şam'da kritik temas: Büyükelçi Yılmaz ile Suriye İçişleri Bakanı Hattab bir araya geldi

20:2528/06/2026, Pazar
AA
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Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile görüştü
Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile görüştü

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile başkent Şam'da bir görüşme gerçekleştirdi. Suriye İçişleri Bakanlığı binasında yapılan toplantıda, iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve karşılıklı öneme sahip ortak meseleler değerlendirildi.

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, başkent Şam'da bir araya gelerek iki ülke arasında ortak ilgi alanına giren konuları ele aldı.


Suriye İçişleri Bakanlığı binasında gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye ile Suriye arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve karşılıklı öneme sahip meseleler değerlendirildi.

Büyükelçi Yılmaz ile Bakan Hattab'ın görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik konuların yanı sıra ortak ilgi alanındaki başlıklar üzerinde duruldu.



#Şam'da Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab
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