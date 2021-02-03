Sandık yerine baskına gitmişler: ABD’de kongre binasını basan isyancılar seçimde oy kullanmamış

ABD'nin başkenti Washington'da ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin polis barikatını aşarak Kongre binasına zorla girmesiyle çıkan olayların yankıları sürüyor.
6 Ocak günü ABD'nin başkent, Washington DC’de başkanlık seçiminin "çalındığı" iddialarıyla ABD Kongre binasına baskın düzenleyen isyancıların aslında seçimlerde oy kullanmadıkları ortaya çıktı.
İndependent’ın CNN'in yaptığı analize dayandırdığı haberine göre 6 Ocak'ta Kongre'ye yapılan saldırının ardından tutuklanan bazı isyancıların isimleri, saldırıyı gerçekleştiren kalabalığın eyalet oylama kayıtlarında yer almıyor.
- Trump destekçilerinin Kongre binasına zorla girmeden evvel toplandıkları sırada Joe Biden'ın seçim zaferinin onaylanma süreci devam ediyordu. Kalabalık onayı geciktirdi.
8 kişi tespit edildi
Baskın sonrasında dava açılan protestoculardan 8'i, Biden'in kazandığı 3 Kasım seçiminde iki adaydan herhangi birine de oy vermemiş.
Bunlardan biri, yetkililerin saldırıdan önce Yemin Muhafızları (Oath Keepers) adlı aşırılık yanlısı hareketle bağlantılı olduğunu ve Trump'ı desteklediğini söylediği eski bir deniz piyadesi olan Donovan Crowl'du.
'Oy kayıtları yoktu'
50 yaşındaki Crowl, ikamet ettiği eyalet olan Ohio'da seçmen kaydını devam ettirmesine yönelik duyuruları "asla yanıtlamadı" ve bir zamanlar yaşadığı Iowa'daki oylama kayıtlarında da yoktu.
Analiz, Kongre binasına yapılan ve eski ABD Başkanı Trump'ın ifadesiyle "Hırsızlığı Durdurmayı" amaçlayan saldırıyı takip eden günlerde meydana gelen 80'den fazla tutuklamayı kapsıyor.
Boston Üniversitesi'nde aşırılık yanlıları konusunda uzman olan Jessica Stern bazı isyancıların, sistemin Trump'ın iddia ettiği üzere "hileli" olduğuna inandıkları için, oylamanın hiçbir anlamı olmadığını düşündüklerini söyledi.
Seçimin hileli olduğunu düşünüyorlardı
Analiz, Kongre binasına yapılan ve eski ABD Başkanı Trump'ın ifadesiyle "Hırsızlığı Durdurmayı" amaçlayan saldırıyı takip eden günlerde meydana gelen 80'den fazla tutuklamayı kapsıyor.
Boston Üniversitesi'nde aşırılık yanlıları konusunda uzman olan Jessica Stern bazı isyancıların, sistemin Trump'ın iddia ettiği üzere "hileli" olduğuna inandıkları için, oylamanın hiçbir anlamı olmadığını düşündüklerini söyledi.
‘Demokratlar da baskına katıldı'
Profesör, "Oy verme etiğine bunun bir zaman kaybı olduğunu düşündüğünüzden daha fazla inanmanız ve bunu ahlaki bir gereklilik olarak görmeniz gerekir" dedi ve, “Sistemin herkes için işe yaradığına ve bunun ülkenin iyiliği için olduğuna inanmalısınız” sözlerini ekledi.
Kayıtları CNN tarafından analiz edilenlerden çoğu Cumhuriyetçi Parti üyesi seçmenlerdi, bazıları Demokrat olarak kayıtlıydı ve bazı kayıtlar söz konusu verilere eyaletlerin kamusal erişim yasaları farklı olduğu için analiz edilemedi.
Son haberlere göre Kongre binası isyanından bu yana o günkü eylemlerinden dolayı yüzlerce şüphelinin yanı sıra yaklaşık 160 isyancı federal yetkililer tarafından tutuklandı.