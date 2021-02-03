Dünya Sandık yerine baskına gitmişler ABDde kongre binasını basan isyancılar seçimde oy kullanmamış
ABD SEÇİMLERİ

Sandık yerine baskına gitmişler: ABD’de kongre binasını basan isyancılar seçimde oy kullanmamış

Başkanlık seçimini Donald Trump'ın kazandığını ve oyların çalındığını savunarak 6 Ocak günü ABD Kongre binasına baskın düzenleyen ve saldırının ardından tutuklanan bazı isyancıların eyalet oylama kayıtlarında yer almadığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi Diğer
Tüm dünyanın konuştuğu olayda en çok konuşulan konulardan biri de eylemcilerin kostümleri olmuştu.
Tüm dünyanın konuştuğu olayda en çok konuşulan konulardan biri de eylemcilerin kostümleri olmuştu.

ABD'nin başkenti Washington'da ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin polis barikatını aşarak Kongre binasına zorla girmesiyle çıkan olayların yankıları sürüyor.

6 Ocak günü ABD'nin başkent, Washington DC’de başkanlık seçiminin "çalındığı" iddialarıyla ABD Kongre binasına baskın düzenleyen isyancıların aslında seçimlerde oy kullanmadıkları ortaya çıktı.

İndependent’ın CNN'in yaptığı analize dayandırdığı haberine göre 6 Ocak'ta Kongre'ye yapılan saldırının ardından tutuklanan bazı isyancıların isimleri, saldırıyı gerçekleştiren kalabalığın eyalet oylama kayıtlarında yer almıyor.

  • Trump destekçilerinin Kongre binasına zorla girmeden evvel toplandıkları sırada Joe Biden'ın seçim zaferinin onaylanma süreci devam ediyordu. Kalabalık onayı geciktirdi.

8 kişi tespit edildi

Baskın sonrasında dava açılan protestoculardan 8'i, Biden'in kazandığı 3 Kasım seçiminde iki adaydan herhangi birine de oy vermemiş.

Bunlardan biri, yetkililerin saldırıdan önce Yemin Muhafızları (Oath Keepers) adlı aşırılık yanlısı hareketle bağlantılı olduğunu ve Trump'ı desteklediğini söylediği eski bir deniz piyadesi olan Donovan Crowl'du.

'Oy kayıtları yoktu'

50 yaşındaki Crowl, ikamet ettiği eyalet olan Ohio'da seçmen kaydını devam ettirmesine yönelik duyuruları "asla yanıtlamadı" ve bir zamanlar yaşadığı Iowa'daki oylama kayıtlarında da yoktu.

ABD'de Kongre binasına yapılan baskın dünya liderlerinin gündeminde
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ABD'de Kongre binasına yapılan baskın dünya liderlerinin gündeminde

Analiz, Kongre binasına yapılan ve eski ABD Başkanı Trump'ın ifadesiyle "Hırsızlığı Durdurmayı" amaçlayan saldırıyı takip eden günlerde meydana gelen 80'den fazla tutuklamayı kapsıyor.

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Boston Üniversitesi'nde aşırılık yanlıları konusunda uzman olan Jessica Stern bazı isyancıların, sistemin Trump'ın iddia ettiği üzere "hileli" olduğuna inandıkları için, oylamanın hiçbir anlamı olmadığını düşündüklerini söyledi.

Seçimin hileli olduğunu düşünüyorlardı

Analiz, Kongre binasına yapılan ve eski ABD Başkanı Trump'ın ifadesiyle "Hırsızlığı Durdurmayı" amaçlayan saldırıyı takip eden günlerde meydana gelen 80'den fazla tutuklamayı kapsıyor.

ABD'de seçim kaosu: Trump taraftarları kongre binasını bastı
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ABD'de seçim kaosu: Trump taraftarları kongre binasını bastı

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ABD'de Kongre binasına baskın: Ölü sayısı 4'e çıktı

Boston Üniversitesi'nde aşırılık yanlıları konusunda uzman olan Jessica Stern bazı isyancıların, sistemin Trump'ın iddia ettiği üzere "hileli" olduğuna inandıkları için, oylamanın hiçbir anlamı olmadığını düşündüklerini söyledi.

‘Demokratlar da baskına katıldı'

Profesör, "Oy verme etiğine bunun bir zaman kaybı olduğunu düşündüğünüzden daha fazla inanmanız ve bunu ahlaki bir gereklilik olarak görmeniz gerekir" dedi ve, “Sistemin herkes için işe yaradığına ve bunun ülkenin iyiliği için olduğuna inanmalısınız” sözlerini ekledi.

Kayıtları CNN tarafından analiz edilenlerden çoğu Cumhuriyetçi Parti üyesi seçmenlerdi, bazıları Demokrat olarak kayıtlıydı ve bazı kayıtlar söz konusu verilere eyaletlerin kamusal erişim yasaları farklı olduğu için analiz edilemedi.

Son haberlere göre Kongre binası isyanından bu yana o günkü eylemlerinden dolayı yüzlerce şüphelinin yanı sıra yaklaşık 160 isyancı federal yetkililer tarafından tutuklandı.

ABD'de seçim kaosu: Trump taraftarları kongre binasını bastı
OYNAT 00:58
ABD'de seçim kaosu: Trump taraftarları kongre binasını bastı
ABD'nin başkenti Washington'da Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocu, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. Göstericilerden bir grubun Kongre binasına girmesi sonucu polisin biber gazıyla müdahalesine ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Mike Pence, güvenlik nedeniyle binadan çıkarıldı. Öte yandan Arizona'daki seçim sonuçlarına itirazı değerlendiren Senato, olaylar nedeniyle oturuma ara verdi.

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Trump'ın iddianamesi hazırlandı: Kongre baskınının doğrudan sorumlusu olmakla suçlanıyor

Amerika'da Trump destekçisi eylemciler Kongre binasını ele geçirdi
FOTOĞRAF 14
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Trump, taraftarları göstericilerin barikatları aşarak Kongre binasına girmesi üzerine Kongredeki oturumlara ara verildi ve Mike Pence bina dışına çıkarıldı.
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Bu gelişmeler üzerine başkent Washington'da çıkan olaylar nedeniyle yerel saatle 18.00'den sonra şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
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ABD Başkanı Trump, destekçilerine çağrı yaptı: Kongre polisini ve güvenlik güçlerini destekleyin. Onlar gerçekten ülkemizin tarafında. Barışçıl kalın!
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Bu siyasi tartışmalar altında başlayan ortak oturumda, Seçiciler Kurulunda yer alan her bir eyaletin delegelerinin 14 Aralık 2020'de kullandığı oylar, Pence'in önüne kapalı zarflar içinde sunulacak.
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Pence'in zarfları alfabetik sıraya göre açıp, tek tek eyaletlerdeki delege oylarının hangi başkan adayı için kullanıldığını okuması gerekiyor.
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Kongre kurallarına göre, her iki kanattan en az birer isim bu işleme itiraz ederse, o zaman Senato ve Temsilciler Meclisi kendi içinde konuyu tartışacak.
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Amerika'da Trump destekçisi eylemciler Kongre binasını ele geçirdi
ABD'de 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçim sonuçlarına göre belirlenen delege oylarının sayılıp, sonuçların resmen tescil edileceği Kongre oturumu, siyasi tartışmaların gölgesinde başladı.
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