Somali’deki Anadolu kartalları

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı (STGK), Somali’nin nitelikli askeri personel ihtiyacının karşılanmasına ciddi katkı sağlıyor.

Liseyi bitiren Somalililerden sağlık, fiziki yeterlilik, sınav ve mülakat aşamalarını geçenler, intibak eğitimlerinin bitmesiyle askeri öğrenci olarak Anadolu Kışlası’ndaki STGK’ya kabul ediliyor. Askeri Okul Komutanlığı’nda subay ve astsubay, Birlik Eğitim Komutanlığı’nda ise komando taburları yetiştiriliyor. Subay ve astsubay öğrencileri okulda önce 6 ay hızlandırılmış Türkçe eğitimi alıyor. Ardından astsubaylara 1, subaylara 2 yıl eğitim veriliyor. x

Uygulamalı olarak yanaşık düzen, mekanik, nişancılık, atış ve muharebe eğitimi verilen öğrenciler yıl sonunda askeri eğitim kampı ve Somali birliklerinde kıta staj eğitimine alınıyor. Mezunlar bir sonraki aşamada Türkiye’ye eğitime geliyor. Eğitimi tamamlayan erbaş ve erler ise Isparta’da 10 hafta komando eğitimine alınıp, başarılı olanlar komando brövesiyle Somali Ulusal Ordusu’nda göreve başlıyor.

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Bu askerlerin oluşturduğu ve Türkçe “kartal” anlamına gelen “Gorgor Taburları”, ülkede güvenliğin sağlanmasında büyük rol üstleniyor. STGK Komutanı Tuğgeneral Hakan Dinçer, şunları kaydetti: “7 iklim, 3 kıtaya barış, huzur ve adaleti getiren atalarımızdan aldığımız ilham, yüreğimizdeki cesaret ve kahramanlık ateşiyle, dost ve kardeş Somali halkı ile Somali Silahlı Kuvvetlerinin her zaman yanındayız.”

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