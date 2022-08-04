SpaceX’in uzay çöpü çiftliğe düştü

Avustralya Uzay Kurumu, Yeni Güney Galler eyaletinde dağlık alandaki bir tarım arazisinde bulunan uzay çöpünü araştırıyor. Bir astrofizikçi tarafından fark edilen çöpün, dünyanın en zengin insanı Elon Musk’a ait SpaceX firmasının misyonlarından birinin kalıntısı olduğu düşünülüyor. Avustralya Ulusal Üniversitesi’nden astrofizikçi Brad Tucker iki çiftçinin kendisiyle iletişime geçip arazide tuhaf bir obje bulduklarını söylediklerini aktardı. İki kardeşin verdiği bilgiler, Kasım 2020’de fırlatıldıktan 20 ay sonra, yani 9 Temmuz’da yeniden Dünya atmosferine giren SpaceX uzay aracına ait bilgilerle eşleşiyordu. Uzay çöplerinin genelde okyanuslara düştüğünü söyleyen Tucker insanların yaşadığı bir bölgeye düşmesini ‘oldukça nadir görülen bir durum’ olarak görüyor.

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