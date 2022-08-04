Dünya SpaceXin uzay çöpü çiftliğe düştü
OKYANUSYA

SpaceX’in uzay çöpü çiftliğe düştü

Avustralya Uzay Kurumu, Yeni Güney Galler eyaletinde dağlık alandaki bir tarım arazisinde bulunan uzay çöpünü araştırıyor.

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SpaceX’in uzay çöpü çiftliğe düştü
Avustralya'ya düşen uzay çöpünün Elon Musk’a ait SpaceX firmasının misyonlarından birinin kalıntısı olduğu düşünülüyor.

Avustralya Uzay Kurumu, Yeni Güney Galler eyaletinde dağlık alandaki bir tarım arazisinde bulunan uzay çöpünü araştırıyor. Bir astrofizikçi tarafından fark edilen çöpün, dünyanın en zengin insanı Elon Musk’a ait SpaceX firmasının misyonlarından birinin kalıntısı olduğu düşünülüyor. Avustralya Ulusal Üniversitesi’nden astrofizikçi Brad Tucker iki çiftçinin kendisiyle iletişime geçip arazide tuhaf bir obje bulduklarını söylediklerini aktardı. İki kardeşin verdiği bilgiler, Kasım 2020’de fırlatıldıktan 20 ay sonra, yani 9 Temmuz’da yeniden Dünya atmosferine giren SpaceX uzay aracına ait bilgilerle eşleşiyordu. Uzay çöplerinin genelde okyanuslara düştüğünü söyleyen Tucker insanların yaşadığı bir bölgeye düşmesini ‘oldukça nadir görülen bir durum’ olarak görüyor.

Gökten metal top yağdı: Gizemi çözülemiyor
FOTOĞRAF 6
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Son yıllarda, uzayda bulunan enkazlar oldukça büyük bir sorun haline gelmeye başladı.<br><br>
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Günümüzde uzayda yaklaşık 2 bin tane aktif çalışan uydu var, ancak şu anda uzayda bulunan 3 bine yakın uydu kullanılamaz halde. Ayrıca bu uydulara 15 bin küçük parça ve 150 bin izi sürülemeyen enkaz parçası eşlik ediyor.<br><br>
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Üstelik önümüzdeki yıllarda, geniş kapsama alanı elde etmek ve düşük gecikmeli telekomünikasyon ve izleme hizmetleri sunmak üzere bu uyduların sayısı giderek artacak.<br><br>
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Hindistan'ın batısındaki Gucarat eyaletinde birbirinden çok da uzak olmayan üç köyde gizemli \"uzay çöpü\" bulunduğu bildirildi.<br><br>Gucarat'ın Anand bölgesindeki Bhalej, Khambholaj ve Rampura köylerinin sakinleri, şüpheli atığın etrafa yayılan parçalarını bulduklarını söyledi.<br><br>Gürültüyle birlikte evlerinden dışarıya fırlayan köy sakinleri, olayın şokunu uzun süre atlatamadı.
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Yöre halkı, 5 kg civarında siyah renkli bir top olan atığın ilk parçasının perşembe günü 16.45 civarında Bhalej'e düştüğünü söyledi. Üç tuhaf parça, birbirinden en fazla 15 km uzaklıktaki köylere düştü.<br><br>Yerel polis soruşturma başlatıldığını doğruladı ve adli inceleme ekibinin olayı araştırdığını söyledi.
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2 Nisan 2022'de yine Hindistan'daki Ladbori köyünün sakinleri, gökyüzünde bir \"göktaşı\" gördüklerini iddia etmişti ve uçak sesine benzeyen gürültüden sonra büyük bir patlama yaşanmıştı.<br><br>Daha sonra kaynaklar, düşen ve yanan nesnelerin Yeni Zelanda'da fırlatılan bir uydunun parçaları olduğunu doğruladı. Benzer olaylar Ocak 2016'da Vietnam, Afrika, Avustralya ve İspanya'da da meydana gelmişti.
Gökten metal top yağdı: Gizemi çözülemiyor
Hindistan'daki Gujrat bölgesi sakinleri, gökten metal top şeklinde cisimlerin düştüğünü iddia etti. Polisten yapılan açıklamada, ihbar edilen metal topların nedeni bilinmiyor. Metal topların siyah ve gümüşi renkte olduğu, ağırlığının yaklaşık 5 kilo olduğu aktarıldı.


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