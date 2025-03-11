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Suikast girişiminde Trump'ı koruyan Curran ABD Gizli Servisinin başına geçti

Suikast girişiminde Trump'ı koruyan Curran ABD Gizli Servisinin başına geçti

13:3311/03/2025, Tuesday
DHA
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ABD Başkan Donald Trump, Sean Curran.
ABD Başkan Donald Trump, Sean Curran.

ABD'de suikast girişiminde Başkan Donald Trump'ı koruyan Sean Curran, yemin ederek ABD Gizli Servisi Direktörlüğü görevine başladı.

ABD'de 13 Temmuz 2024'teki suikast girişiminde Başkan Donald Trump'ı koruyan ABD Gizli Servisi Koruma Ekibi Şefi Sean Curran, Gizli Servis Direktörlüğü görevine getirildi.


Donald Trump, Curran'ın Beyaz Saray'da yapılan yemin törenine katıldı. Trump, burada yaptığı konuşmada, Curran'ın harika bir iş çıkaracağını belirterek, “Harika bir aileye sahip, olağanüstü bir adam olarak seni tebrik etmek istiyorum” dedi.


Trump, Curran'ın en karmaşık etkinliklerinde operasyonel güvenlik planlarını yönetme ve liderlik etme yeteneğine sahip, parlak bir lider olarak kendini gösterdiğini vurgulayarak, “Pensilvanya'da bir suikastçının kurşunlarından kurtarmak için kendi hayatını riske atarak korkusuz cesaretini kanıtladı. Gizli Servisi her zamankinden daha güçlü hale getirme konusunda tam ve eksiksiz bir güvenim var” ifadelerini kullandı.


#Donald Trump
#ABD
#Sean Curran

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