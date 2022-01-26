Dünya Suudi Arabistan ile Tayland 33 yıl sonra barıştı Yeni bir sayfa açıyoruz
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Suudi Arabistan ile Tayland 33 yıl sonra barıştı: Yeni bir sayfa açıyoruz

Suudi Arabistan ile Tayland, 1989'da kesilen diplomatik ilişkileri yeniden başlatma kararı aldı. İki ülke arasındaki ilişkiler, bir mücevher hırsızlığına ilişkin diplomatik ihtilafın ardından gerilmişti. Suudi Arabistan o dönemde Tayland ile ilişkilerinin seviyesini düşürmüş, bir yıl sonra, Tayland'da bir gecede üç Suudi diplomat öldürülmüştü.

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Haber Merkezi AA
Suudi Arabistan ile Tayland 33 yıl sonra barıştı: Yeni bir sayfa açıyoruz
Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan ortak basın açıklamasında iki ülkenin ilişkilerde yeni bir sayfa açtığı belirtildi.

Resmi ziyaretle dün Suudi Arabistan'a gelerek Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la görüşen Tayland Başbakanı ve Savunma Bakanı General Prayut Çan-oça'nın 1889-90 yıllarında yaşanan trajik olaylardan dolayı üzüntüsünü ifade ettiği aktarıldı.

İki lider ülkeleri arasındaki dostluğu güçlendirmenin önemi konusundaki hassasiyetini vurgularken, iki ülke vatandaşlarının korunacağı taahhüt edildi.

"UZUN VADELİ ÇABALARIN BİR SONUCU"

İlişkileri ilerletmek amacıyla iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet edecek şekilde iş birliğini yoğunlaştırma konusunda anlaşma sağlandığı aktarıldı.

Tayland ve Suudi Arabistan arasındaki güven ve dostluğu yeniden tesisinin, her iki tarafın çeşitli düzeylerde yürüttüğü uzun vadeli çabaların bir sonucu olduğuna işaret edildi.

"Tarihi atılım" olarak nitelendirilen görüşmelerin sonucunda iki ülke başkentlerine karşılıklı büyükelçi atama ve ikili iş birliğini güçlendirmek için istişare mekanizmaları oluşturma kararlarının alındığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca önümüzdeki aylarda kilit stratejik alanlarda ikili iş birliğini görüşmek için yoğun koordinasyon başlayacağı belirtildi.

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NE OLMUŞTU?

Suudi Arabistan 1989’da bir mücevher hırsızlığına ilişkin diplomatik ihtilafın ardından Tayland ile ilişkilerinin seviyesini düşürmüştü. Bir yıl sonra, Tayland'da bir gecede üç Suudi diplomat öldürülmüştü.

Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça, resmi temaslarda bulunmak üzere dün geldiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından Yemame Sarayı'nda resmi törenle karşılanmıştı.

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