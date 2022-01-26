Dünya Suudi Arabistandan Metaverse hamlesi Kabeye sanal ziyaret gerçekleştirilebilecek
ORTADOĞU

Suudi Arabistan'dan Metaverse hamlesi: Kabe'ye sanal ziyaret gerçekleştirilebilecek

Suudi Arabistan, Kabe'yi sanal olarak ziyaret edilmesini sağlayan bir Metaverse girişimi başlattı. 'Sanal Hacerülesved' adı verilen bir teknoloji girişimiyle artık Hacerülesved taşı sanal gerçeklik gözlükleri aracılığıyla ziyaret edilebilecek.

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Suudi Arabistandan Metaverse hamlesi: Kabeye sanal ziyaret gerçekleştirilebilecek
Kabe'ye sanal ziyaret gerçekleştirilebilecek

Müslümanların, Hacerülesved taşını ziyaret etmesi, "Sanal Hacerülesved" adı verilen bir teknoloji girişimiyle mümkün hale geliyor.

Mescid-i Haram'ın resmi Facebook sayfasından yapılan paylaşımda da, söz konusu girişimin, Müslümanların "Mekke'ye hac ziyaretinden önce Hacerülesved'i deneyimlemelerini" sağladığı ifade edildi.

Projede sanal gerçeklik gözlükleri aracılığıyla insanların kendi evlerinden ziyaret edebileceği, Mekke'deki başlıca hac mekanlarının bir simülasyonu yer alıyor.

Bu simülasyonun sadece görme ve işitme duyusuna hitap etmediğini, aynı zamanda kullanıcıların dokunma ve koku deneyimlerini de yaşayacağı ifade ediliyor.

ERİŞİME NE ZAMAN AÇILACAĞI NETLEŞMEDİ

Mekke'deki Ulu Camii İmamı Abdurrahman Sudeysi, projenin tüm duyulara hitap etmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Öte yandan, halkın sanal gerçeklik teknolojisine nasıl ve ne zaman erişeceği henüz netleştirilmedi.

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