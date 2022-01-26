​AK Parti Metaverse çalıştayı yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, gazeteci Sedef Kabaş’ın Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı makamına yaptığı ağır hakaretleri gündeme geldi.

Öte yandan, sanatçı Sezen Aksu ile ilgili yapılan açıklamalar da toplantının diğer gündem başlığı oldu. Bazı kurmaylar, Sezen Aksu’nun bu şarkı sözlerini 5 sene önce yazdığı ve Sedef Kabaş’tan ayrı değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi. Erdoğan’ın da bunun üzerine “Konuşun tabii, bana kalmasın bu konular” dediği öğrenildi.

Recep Tayyip Erdoğan

GÜZEL BİR İVME KAZANDIK

Toplantıda ayrıca Erdoğan’ın, “Gündem belirleme konusunda güzel bir ivme yakaladık. Bunu devam ettirelim” ifadesini kullandığı belirtildi.

HASSAS BİR KONU

Toplantıda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri de metaverse ile ilgili bir sunum yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili, “Hassas bir konu, iyi ve titiz bir çalışma yapın. Bu alanda uzman isimlerin katıldığı bir çalıştay düzenleyin” değerlendirmesinde bulundu.

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İLK METAVERSE TOPLANTISI

Türkiye’de siyasi partilerden ilk kez AK Parti metaverse üzerinden toplantı yaptı. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen toplantıya, TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri ve TBMM Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş katıldı.

İleri, konuyla ilgili dün yaptığı açıklamada, “Yeni gelişmekte olan bu alanı da odağımıza aldık. Bu alanın Türkiye açısından çok boyutlu bir şekilde değerlendirmemiz gereken bir alan olduğunu düşünüyoruz. Cumhurbaşkanı’mız ve toplumumuzun diğer paydaşlarının geniş katılımı ile bir forum düzenlemeyi planlıyoruz” diye konuştu.