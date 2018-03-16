DünyaTeröristlere ait tanksavarlar ele geçirildi
ZEYTİN DALI HAREKATI

Son dakika... Afrin'de teröristlere ait tanksavarlar ele geçirildi​ - Zeytin Dalı Harekatı'nda flaş gelişme

Teröristlere ait tanksavarlar ele geçirildi

TSK'nin kuşattığı Afrin'de, YPG/PKK mensupları büyük bozguna uğrarken çoğu terörist silahlarını bırakarak kentten kaçıyor. TSK, Afrin'de teröristlere ait 5 konkurs güdümlü tanksavar silahı, teröristlerce kullanılamadan ele geçirdi.

Haber MerkeziAA
Afrin'de teröristlere ait güdümlü tanksavarlar ele geçirildi
Afrin'de teröristlere ait güdümlü tanksavarlar ele geçirildi
Afrin'de teröristlere ait güdümlü tanksavarlar ele geçirildi
Afrin'de teröristlere ait güdümlü tanksavarlar ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kuşatması altında bulunan Afrin bölgesinin batısında teröristlere ait güdümlü tanksavar silahları ele geçirildi.

TSK'nin kuşattığı Afrin'de YPG/PKK mensupları büyük bozguna uğrarken çoğu terörist silahlarını bırakarak kentten kaçıyor.

Güvenlik güçleri tarafından teröristlere ait çok miktarda mühimmat deposu ele geçirildi. Depolardaki aramalarda ağır silahlar bulundu.

Bu çerçevede Afrin bölgesinin batısında 5 konkurs güdümlü tanksavar silahının, teröristlerce kullanılamadan ele geçirildiği öğrenildi.

Genelkurmay Başkanlığından gün içinde yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3530 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.

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