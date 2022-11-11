Dünya Tongada 73 büyüklüğünde deprem
OKYANUSYA

Tonga'da 7.3 büyüklüğünde deprem

Tonga'nın Neiafu şehrinde 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

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Tongada 7.3 büyüklüğünde deprem
Tonga'da 7.3 büyüklüğünde deprem

Tonga'nın başkentinden 207 km uzaklıkta gerçekleşen deprem sonrası devlet, bölge sakinlerini iç kesimlerde daha yüksek yerlere taşınmaları konusunda uyardı.

24,8 km derinlikte gerçekleşen deprem sonrası Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Tonga ile birlikte Amerikan Samoası için de tsunami uyarısı yaptı.

Habertürk'e göre Facebook sayfasında yapılan açıklamada da "Acil bir tsunami uyarısı şimdi tüm Tonga için yürürlükte. Lütfen bir sonraki uyarıya kadar derhal iç bölgelere doğru hareket edin" denildi.

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