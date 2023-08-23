Trump yarın teslim olacak: Tutuklanıp en tehlikeli cezaevlerinden birine gidebilir

ABD’nin eski başkanı Donald Trump ’ın seçim sonuçlarına müdahale suçlamasıyla Georgia eyaletindeki dava için Perşembe günü teslim olması ve tutuklanması bekleniyor.

Trump karşı karşıya kaldığı suçlamalar hakkında savunma yapmak için bu yıl daha önce üç defa hakim karşısına çıktı. Hakkındaki tüm suçlamaları reddetti. Ancak Georgia’daki süreç diğerlerinden farklı olabilir.

Cumhuriyetçi siyasetçi, New York, Florida ve Washington DC’deki mahkeme süreçlerinde özel muamele görmüştü.

Trump diğer suçlularla etkileşime girmek zorunda kalmamış, polis dosyası için fotoğrafı çekilmemişti.

Ancak Fulton şehrinin şerifi Patrick Labat, Trump için diğer zanlılara da uygulanan “normal” sürecin işleyeceğini vurguladı.

Trump, hakkındaki suçlamaları reddediyor ve kendisi hakkında bir cadı avının başlatıldığını öne sürüyor.

Beraber suçlanan iki isim Fulton'da

Trump ile beraber suçlanan iki isim şimdiden tehlikeli bir hapishane olarak bilinen Fulton’a girdi bile.

Hapishanede zanlılar genelde tıbbi tarama, parmak izinin alınması ve tutuklama talebinin incelenmesi gibi birtakım süreçlere tabi tutuluyor.

Bu sefer Trump’ın tutuklanan herkese yapıldığı gibi polis dosyası için fotoğrafı da çekilebilir.

Georgia eyaletinin Atlanta kentinde avukat olan Rachel Kaufman, Fulton hapishanesinin zorlayıcı koşulları olduğuna dikkati çekerek Trump ile beraber yargılanacak 18 zanlının çetin bir süreçten geçebileceğine işaret etti.

Diğer yandan Kaufman’a göre Trump’ın diğer zanlılar gibi geceyi hücrede geçirmesi beklenmiyor.

Kaufman, Trump’ın aksine birçok farklı suçlamayla yüzleşen çoğu zanlının bu hapishanede hayatının tehlikeye girdiğine işaret ediyor.

Kameraların girmesine izin verilebilir

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Trump’ın Georgia’da yargılanması kamuoyunun onu ilk defa mahkeme salonunda görmesine yol açabilir.

Şimdiye kadarki mahkeme süreçlerinde Trump’ın bulunduğu mahkeme salonuna kameralar girmemişti.

Bunun nedeni New York eyaletinde federal mahkemelerin genelde video ve mikrofon kaydına izin vermemesinden kaynaklanıyor; ancak Georgia eyaleti buna izin veriyor.

Avukat Kaufman’ın açıklamasına göre kameraların girip girmemesine yargıç Scott McAfee karar verecek.

Kaufman, “McAfee tamamen şeffaf biridir; benim tahminim gözünün önünde ne olacaksa bunun televizyonda da yayımlanmasına izin vereceği” diyor.







