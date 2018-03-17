TSK’dan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı sivillere ve çevreye kesinlikle zarar verilmeyecek şekilde icra edildiği bildirilerek, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Afrin’de hastane bombalandığına dair haberlerin gerçek dışı olduğu bildirildi.
TSK, Afrin’de hastane bombalandığı iddialarını yalanladı
TSK: Hastane bombalama iddiası yalan
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’de hastane bombalandığına dair haberlerin gerçek dışı olduğunu açıkladı.
Haber MerkeziIHA