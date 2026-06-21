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Ukrayna'nın İHA saldırısı sonrası Rusya'da akaryakıt kısıtlaması

Ukrayna'nın İHA saldırısı sonrası Rusya'da akaryakıt kısıtlaması

21:3321/06/2026, Pazar
AA
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St. Petersburg’da akaryakıt satışına sınırlama uygulanıyor
St. Petersburg’da akaryakıt satışına sınırlama uygulanıyor

Rusya'nın dev akaryakıt firmaları Tatneft, Rosneft ve Lukoil, St. Petersburg genelindeki istasyonlarında geçici kısıtlamaya gitti. Ukrayna'nın saldırıları sonrası arz sıkıntısı yaşanan ülkede, sürücülere istasyonuna göre en fazla 20 ila 100 litre benzin ve motorin satışı yapılıyor.

Rusya’nın St. Petersburg şehrindeki çok sayıda akaryakıt istasyonunda benzin ve motorin satışına araç başına 20 ila 100 litre arasında değişen sınırlamalar uygulanıyor.

Edinilen bilgilere göre, şehirde 16 Haziran’dan itibaren bazı istasyonlarda bir araca en fazla 100 litre benzin satılmasına yönelik geçici uygulama başlatıldı.

Bölgede faaliyet gösteren Tatneft, Rosneft ve Lukoil gibi çeşitli şirketlerin istasyonlarında farklı limitler uygulanırken, bazı noktalarda bidonla akaryakıt satışına izin verilmiyor.

Üst sınır belirlendi

Yerel basında Tatneft istasyonlarında araç başına 20 ila 30 litre akaryakıt verildiği belirtilirken, Rosneft ve Lukoil istasyonlarında üst sınırın genel olarak 100 litre seviyesinde bulunduğu aktarıldı.

Şehirdeki taksi şoförleri ve diğer sürücüler ise birçok istasyonda resmi olarak duyurulmamasına rağmen araç başına yaklaşık 20 litre yakıt satıldığını, bazı noktalarda uzun kuyruklar oluştuğunu ifade ediyor.

St. Petersburg yönetimi ise şehirdeki perakende akaryakıt satışlarının yüzde 70’ten fazlasını gerçekleştiren üç büyük petrol şirketinin istasyonlarında satışların önemli bir kısıtlama olmadan sürdüğünü belirtiyor.

Ukrayna’nın insansız hava araçlarıyla Rusya’daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda rafineri bakıma alınırken Rus hükümeti, akaryakıt piyasasında istikrarı sağlamak amacıyla zaman zaman ihracat kısıtlamalarına başvuruyor.

Son dönemde Moskova dahil artan saldırılar nedeniyle, ülkenin Tver bölgesindeki ve yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da akaryakıt satışlarına kısıtlamalar getirilmişti.



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