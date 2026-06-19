Benzine indirim geldi tabelalar değişti: İşte güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıta indirim olarak yansıdı. Benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren ortalama 99 kuruşluk indirim uygulanırken, araç sahipleri güncel benzin fiyatlarını araştırmaya başladı. İşte güncel akaryakıt fiyatları.
Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarının son günlerde yaşadığı düşüşün ardından akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim pompaya yansıdı.
Benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere ortalama 99 kuruşluk indirim uygulandı.
Araç sahipleri yeni güne daha düşük pompa fiyatlarıyla başlarken, güncel akaryakıt fiyatları da merak konusu.
İndirim sonrası İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 62,19 lira, Anadolu Yakası'nda ise 62,03 lira oldu.
İl il güncel akaryakıt fiyatları
Benzinde yapılan indirimin ardından ortalama litre fiyatları şu seviyelere geriledi:
İstanbul Avrupa Yakası: 62,19 TL
İstanbul Anadolu Yakası: 62,03 TL
Ankara: 63,14 TL
İzmir: 63,42 TL
Bursa: 63,22 TL
Antalya: 64,36 TL
Adana: 63,98 TL
Gaziantep: 64,09 TL
Trabzon: 63,88 TL
Diyarbakır: 64,62 TL
Samsun: 63,73 TL
Kocaeli: 62,59 TL
Motorine (Mazota) indirim var mı?
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorin (mazot) fiyatlarında şu an için yeni bir indirim ya da zam kararı bulunmuyor.