Washington'un sevkiyatı gündemde: İran'dan ABD askerlerine 'yaklaşın' mesajı

Washington'un sevkiyatı gündemde: İran'dan ABD askerlerine 'yaklaşın' mesajı

23:4724/03/2026, Salı
AA
İran temsilcisi Ahmediyan, ABD’ye doğrudan mesaj gönderdi.
İran temsilcisi Ahmediyan, ABD’ye doğrudan mesaj gönderdi.

ABD’nin Orta Doğu’ya asker sevkiyatı planladığı iddiaları gündemdeyken, İran Lideri Hamaney’in Savunma Konseyi temsilcisi Ali Ekber Ahmediyan, “Yıllardır ABD’lilerin buraya gelmesini bekliyoruz. Yaklaşın.” dedi. Ahmediyan, uzun yıllardır hazırlık yaptıklarını ve tatbikatlar gerçekleştirdiklerini de vurguladı.

İran Lideri Mücteba Hamaney’in Savunma Konseyi’ndeki temsilcisi Ali Ekber Ahmediyan, “Yıllardır ABD’lilerin buraya gelmesini bekliyoruz. Yaklaşın.” ifadelerini kullandı.

Ahmediyan, ABD merkezli X sosyal medya platformun üzerinden, ABD medyasında, Savunma Bakanlığının (Pentagon), 82'inci Hava İndirme Tümeni'nden yaklaşık 3 bin askeri "İran'la savaş" nedeniyle Orta Doğu'ya göndermeye hazırlandığı yönündeki iddialara değindi.

Uzun yıllar boyunca hazırlık yaptıklarını ve tatbikatlar gerçekleştirdiklerini belirten Ahmediyan, “Yıllardır ABD’lilerin buraya gelmesini bekliyoruz. ABD askerlerine ileteceğimiz yalnızca bir mesajımız var: Yaklaşın.” dedi.



