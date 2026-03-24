Washington'un sevkiyatı gündemde: İran'dan ABD askerlerine 'yaklaşın' mesajı

Ahmediyan, ABD merkezli X sosyal medya platformun üzerinden, ABD medyasında, Savunma Bakanlığının (Pentagon), 82'inci Hava İndirme Tümeni'nden yaklaşık 3 bin askeri "İran'la savaş" nedeniyle Orta Doğu'ya göndermeye hazırlandığı yönündeki iddialara değindi.

Uzun yıllar boyunca hazırlık yaptıklarını ve tatbikatlar gerçekleştirdiklerini belirten Ahmediyan, “Yıllardır ABD’lilerin buraya gelmesini bekliyoruz. ABD askerlerine ileteceğimiz yalnızca bir mesajımız var: Yaklaşın.” dedi.