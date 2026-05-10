Yunan medyasında Türkiye itirafı: Savunma sanayiindeki yükseliş dengeleri değiştiriyor

Türkiye, yıllar içinde savunma sanayiinde köklü bir dönüşüm ve gelişim gerçekleştirdi.





2000'lerin başında sınırlı kapasiteye sahip olan sektör, bugün yüksek teknolojili ürünlerde yerli tasarım ve üretim odaklı bir çalışma sağlıyor.





Baykar, TAI, ASELSAN, Roketsan gibi şirketlerin öncülüğünde geliştirilen Bayraktar TB2, Akıncı ve jet motorlu Kızılelma ve daha birçokları Türkiye'yi küresel İHA ihracatında lider konumlara taşıdı.





2025 yılında Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatı 8,6 milyar doları aştı.









DÜNYA, TÜRKİYE'Yİ KONUŞUYOR





Bunlar, Türkiye'nin hem kendi güvenliğini ve altyapısını sağlamlaştırırken, bir yandan da dünyanın da ilgisini çekiyor.





Küresel zeminde ülkelerin teknolojisi ve yerli imkanlarla üretilmesiyle, ülkelerin hayranlıkla baktığı gelişmeler olarak medyada geniş yer buluyor.





TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİSİ YUNAN MANŞETLERİNDE





Yunanistan'ın önde gelen ekonomi ve siyaset yayınlarından Business Daily de manşete taşıdığı haberinde Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki hızlı yükselişini ve özellikle insansız hava araçları (İHA/SİHA) teknolojisindeki ilerlemesini ele aldı.





Haberde, "Türkiye'nin savunma sanayii atılımı ve Yunanistan ile oluşan uçurum" başlığı altında elde edilen üretim, ihracat ve operasyonel başarılar ön plana çıkarıldı.





Haber, ürkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişinin komşu ülkeler tarafından yakından takip edildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.





TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN KARŞILAŞTIRILDI





Haberde ayrıca, Yunanistan ile Türkiye arasındaki farka da yer verildi.





Yunanistan ile karşılaştırmada endüstriyel ve üretim kapasitesi açısından 'ezici' bir fark oluştuğu; Türkiye'nin ihracat odaklı entegre bir ekosistem kurduğu, Yunanistan'ın ise büyük oranda ithalata dayalı modernizasyon yaptığı belirtildi.





Haberde, 2022 verilerine göre Türkiye'nin savunma ihracasında dünyada 11. sırada (398 milyon dolar) yer aldığını, Yunanistan'ın ise 42. sırada (7 milyon dolar) olduğunu aktarıldı.











