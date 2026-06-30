Yunanistan'da 'büyük ihanet' şoku: Fransa ve Türkiye'nin stratejik hamlesiyle hayalleri suya düştü

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Çelik Kubbe hava savunma sistemine SAMP/T füzelerinin entegre edilmesi için yürütülen çalışmalar, Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı. Yunan basını, Fransa'nın bu konuda Ankara ile iş birliğine yönelmesini sert sözlerle eleştirirken, Paris'in tutumunu "büyük bir ihanet" olarak değerlendirdi.
Ege ve Doğu Akdeniz’deki askeri dengeleri etkileyebileceği değerlendirilen savunma hamlesi, Yunanistan’da geniş yankı uyandırdı.
Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe’ye, Fransa ve İtalya ortaklığıyla geliştirilen SAMP/T füze sisteminin entegre edilmesine yönelik hazırlıklar, Atina basınında dikkatle takip ediliyor.
- Yunanistan’da yayımlanan değerlendirmelerde, Türkiye’nin bu yöndeki adımının bölgedeki hava savunma kapasitesini ciddi şekilde güçlendirebileceği ve mevcut askeri dengeleri değiştirebileceği yorumları yapıldı. Özellikle Fransa ile Türkiye arasında savunma sanayii alanında yürütülen temasların, Avrupa içi askeri iş birliklerinde yeni bir tartışma başlattığı ileri sürüldü.
Stratejik denklem Yunanistan'ın gündeminde
Atina-Paris hattında soru işaretleri
NATO zirvesi öncesi hareketlilik
Yunan medyasında ayrıca, Türkiye ile Fransa arasındaki temasların ilerleyen dönemde somut bir anlaşmaya dönüşebileceği iddialarına yer verilirken, bu ihtimalin Atina’daki güvenlik çevrelerinde yakından takip edildiği belirtildi.
NATO Zirvesi öncesi gündeme gelen bu tartışmaların, bölgedeki diplomatik ve askeri trafiği daha da hareketlendirdiği ifade edildi.