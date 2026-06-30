Yunanistan'da 'büyük ihanet' şoku: Fransa ve Türkiye'nin stratejik hamlesiyle hayalleri suya düştü

Ege ve Doğu Akdeniz’deki askeri dengeleri etkileyebileceği değerlendirilen savunma hamlesi, Yunanistan’da geniş yankı uyandırdı.





Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe’ye, Fransa ve İtalya ortaklığıyla geliştirilen SAMP/T füze sisteminin entegre edilmesine yönelik hazırlıklar, Atina basınında dikkatle takip ediliyor.





Yunanistan’da yayımlanan değerlendirmelerde, Türkiye’nin bu yöndeki adımının bölgedeki hava savunma kapasitesini ciddi şekilde güçlendirebileceği ve mevcut askeri dengeleri değiştirebileceği yorumları yapıldı. Özellikle Fransa ile Türkiye arasında savunma sanayii alanında yürütülen temasların, Avrupa içi askeri iş birliklerinde yeni bir tartışma başlattığı ileri sürüldü.

Stratejik denklem Yunanistan'ın gündeminde





Yunanistan’ın önde gelen yayın organlarından Pentapostagma, Türkiye ile Fransa arasında SAMP/T hava ve füze savunma sistemi konusunda yürütülen görüşmeleri manşetine taşıdı. Haberde, söz konusu sürecin ilerlemesi halinde bunun Ege ve Doğu Akdeniz’deki stratejik denklemi doğrudan etkileyebileceği iddia edildi.





Atina-Paris hattında soru işaretleri

Atina basınında yer alan analizlerde, Fransa’nın Türkiye ile savunma sanayii alanında yakınlaşmasının Yunanistan açısından soru işaretleri oluşturduğu vurgulandı. Bazı yorumlarda bu olası iş birliği, Atina–Paris hattındaki mevcut askeri ve siyasi uyum açısından “dikkatle izlenmesi gereken bir gelişme” olarak nitelendirildi.





NATO zirvesi öncesi hareketlilik

Yunan medyasında ayrıca, Türkiye ile Fransa arasındaki temasların ilerleyen dönemde somut bir anlaşmaya dönüşebileceği iddialarına yer verilirken, bu ihtimalin Atina’daki güvenlik çevrelerinde yakından takip edildiği belirtildi.





NATO Zirvesi öncesi gündeme gelen bu tartışmaların, bölgedeki diplomatik ve askeri trafiği daha da hareketlendirdiği ifade edildi.



