Dünya Yunanistanda manşet Baklava geleneksel Yunan tatlısıdır
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Yunanistan'da manşet: Baklava geleneksel Yunan tatlısıdır

Yunan basını, Türk baklavasını sahiplenmeye kalktı. Paylaşılan haberde, tatlıya ilişkin tarif verildi.

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Haber Merkezi Diğer
Yunanistanda manşet: Baklava geleneksel Yunan tatlısıdır
Haberde "geleneksel ve zengin bir Yunan tatlısı" ifadelerine yer verildi.

Yunanistan’da kimi kesimler baklavanın kendilerine ait olduğunu söylerken, Türkiye’de de baklavanın bir Türk tatlısı olduğu savunuluyor. Hatta kimi zaman siyasette de bu tartışmanın örneklerine rastlanıyor.

Geçtiğimiz ay, Kuzey Kore'nin Türk dönerini sahiplenmeye çalıştığı şeklinde haberler ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Yunanistan, baklavanın kendilerine ait olduğunu iddia ediyor.

Yunan basınında Greek City Times, baklavanın nasıl yapılacağına dair bir tarif paylaştı.

"Geleneksel Yunan baklavası tarifi" başlıklı haberde, söz konusu tatlının Yunanistan'a ait olduğu iddia edildi.

Haberde, "Baklava, içine ceviz içi doldurulan ve limon şurubu ile ıslatılan yufka katlarıyla yapılan geleneksel ve zengin bir Yunan tatlısıdır" ifadesi kullanıldı.

  • Baklava tarifi şu şekilde aktarıldı:
  • 750 gram yufka
  • 3 su bardağı dövülmüş ceviz
  • 400 gram tuzsuz tereyağı
  • 1 x su bardağı şeker
  • 1 x çay kaşığı toz tarçın
  • 1 x çay kaşığı öğütülmüş karanfil
  • Süslemek için karanfil

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