Dünya Zelenskiy Rus enerji sektörüne yaptırım istedi
AVRUPA

Zelenskiy Rus enerji sektörüne yaptırım istedi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, G7 toplantısına video konferans yöntemiyle katıldı. Zelenskiy zirvedeki konuşmasında, Rusya'nın enerji sektörüne yaptırım uygulanması çağrısında bulundu. Zelensky ayrıca Putin ile görüşmeyeceğini de belirtti.

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Haber Merkezi Diğer
Zelenskiy Rus enerji sektörüne yaptırım istedi
Ukrayna lideri Zelenskiy

Ukraynalı lider, G7 liderlerine çağrıda bulundu.

Zelenskiy, zirvedeki konuşmasında Moskova yönetimine yeni yaptırım uygulanması gerektiğini savundu.

Rus enerji sektörüne yaptırım çağrısı

Rusya'nın enerji sektörünün yaptırımlarla bloke edilmesini isteyen Zelenskiy, söz konusu ülkenin petrol ve gaz ticaretinden elde ettiği gelirlerin "istikrarının bozulması" çağrısında bulundu.

Tavan fiyat uygulanmasını istedi

Rus güçlerinin Ukrayna'daki enerji altyapısını yönelik saldırılarına işaret eden Zelenskiy, buna Rusya'dan petrol ve gaz ihracatına tavan fiyat uygulamasıyla yanıt verilmesini talep etti.

Putin ile görüşmeyi reddetti

Zelenskiy, Telegram hesabından da açıklama yaparak, "Terör devleti için sıfır kâr olmalı." şeklinde ifade kullandı.

Ukraynalı lider, barışı engellemekle suçladığı Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile müzakere ihtimalini de reddetti.

"Belarus sınırına izleme misyonu kurulmalı"

Vladimir Zelenskiy, diğer taraftan Ukrayna-Belarus sınırında uluslararası bir izleme misyonu kurulmasını talep etti.

Bu çağrı, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun, askerlere Ukrayna yakınlarında Rus güçleriyle konuşlanma emri vermesinden sonra geldi.

Sözü askeri ekipmanlara getiren Zelenskiy, yeterli hava savunma desteğinin sağlanmasını istedi.

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