2023-DUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçları
DUS 1. dönem tercih sonuçları nasıl öğrenilir?
DUS, sınavına giren adaylar, ÖSYM'nin sonuçları erişime açmasıyla birlikte T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden sınav sonuçlarını öğrenebilecek.
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) nedir?
DUS, Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı'nın kısaltmasıdır. Diş hekimliği fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi almak için girmesi gereken bir sınavdır. DUS, ÖSYM tarafından yılda bir kez yapılır. Sınavda adaylar, diş hekimliği alanındaki temel bilimler ve klinik bilimler konularından sorumludur.
DUS sınav süresi kaç dakika?
Sınavın süresi 150 dakikadır. DUS'ta başarılı olan adaylar, Türkiye'deki diş hekimliği fakültelerinde uzmanlık eğitimi almaya hak kazanır.
DUS sınavı kaç puan almak gerekir?
DUS baraj puanı 45'dir. Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na giren adayların tercih yapabilmesi için en az 45 puan almış olması gerekmektedir. Puanı 45'den düşük olan adaylar yerleştirme işlemine dâhil edilmemektedir.
Dusta baraj puanı kaç?
DUS baraj puanı 45'dir. Puanı 45'den düşük olan adaylar yerleştirme işlemine dahil edilmemektedir.
DUS puanı neye göre hesaplanır?
DUS testlerinde netler nasıl hesaplanıyor? Her bir test bölümünden yapılan netler kullanılarak puanlar hesaplanmaktadır. Her bir test bölümündeki net sayısı; doğru cevaplanan soru sayısından, yanlış sayısının 1/4'ünün çıkarılmasıyla hesaplanır.
DUS kazandıktan sonra ne olur?
Adaylar DUS ve gerekli yabancı dil sınavından puanı da aldıktan sonra Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Endodonti, Ortodonti, Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği), Periodontoloji, Proetik Diş Tedavisi ve Restoratif Diş Tedavisi ana bilim dallarında uzmanlık eğitimi almaya hak kazanırlar.