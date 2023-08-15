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DUS 1. dönem tercihi yerleştirme sonuçları açıklandı!

ÖSYM 2023-DUS 1. dönemi yerleştirme (tercih) sonuçlarında beklenen açıklama geldi. ÖSYM Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2023-DUS 1. Dönem) tercih sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr sayfasında erişime açtı. İşte 2023-DUS 1. dönem yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler ve DUS tercih sonuçları sorgulama ekranı.

11:23 . 15/08/2023 Salı
Yeni Şafak
2023-DUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçları

2023-DUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçları

2023-DUS 1. dönem
tercih
yerleştirme sonuçları
açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 1–7 Ağustos 2023'de tercihleri alınan 2023-DUS yerleştirme işlemleri tamamlandı. 2023 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 15 Ağustos 2023 tarihinden itibaren sonuçlara ulaşabilecek.

DUS 1. dönem tercih sonuçları nasıl öğrenilir?

DUS, sınavına giren adaylar, ÖSYM'nin sonuçları erişime açmasıyla birlikte T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) nedir?

DUS, Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı'nın kısaltmasıdır. Diş hekimliği fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi almak için girmesi gereken bir sınavdır. DUS, ÖSYM tarafından yılda bir kez yapılır. Sınavda adaylar, diş hekimliği alanındaki temel bilimler ve klinik bilimler konularından sorumludur.

DUS sınav süresi kaç dakika?

Sınavın süresi 150 dakikadır. DUS'ta başarılı olan adaylar, Türkiye'deki diş hekimliği fakültelerinde uzmanlık eğitimi almaya hak kazanır.

DUS sınavı kaç puan almak gerekir?

DUS baraj puanı 45'dir. Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na giren adayların tercih yapabilmesi için en az 45 puan almış olması gerekmektedir. Puanı 45'den düşük olan adaylar yerleştirme işlemine dâhil edilmemektedir.

Dusta baraj puanı kaç?

DUS baraj puanı 45'dir. Puanı 45'den düşük olan adaylar yerleştirme işlemine dahil edilmemektedir.

DUS puanı neye göre hesaplanır?

DUS testlerinde netler nasıl hesaplanıyor? Her bir test bölümünden yapılan netler kullanılarak puanlar hesaplanmaktadır. Her bir test bölümündeki net sayısı; doğru cevaplanan soru sayısından, yanlış sayısının 1/4'ünün çıkarılmasıyla hesaplanır.

DUS kazandıktan sonra ne olur?

Adaylar DUS ve gerekli yabancı dil sınavından puanı da aldıktan sonra Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Endodonti, Ortodonti, Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği), Periodontoloji, Proetik Diş Tedavisi ve Restoratif Diş Tedavisi ana bilim dallarında uzmanlık eğitimi almaya hak kazanırlar.

ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?
ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM şifre alma sınav başvurusu, sınav giriş belgesi almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), ÖSYM tarafından adayların sınav başvurularını, sonuçlarını ve diğer işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bir sistemdir. Sisteme, ÖSYM'nin web sitesinden veya ÖSYM'nin mobil uygulamasından giriş yapılabilmektedir. ÖSYM sınav tercihleri, sınav giriş belgesi ile sınava ilişkin tüm bilgiler ÖSYM AİS üzerinden yapılmakta. ÖSYM sınavlarına ilk kez katılacak adaylar AİS girişi yapabilmek için ÖSYM AİS giriş şifresi almak gerekiyor. Peki ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır ilk şifre nasıl değiştirilir? AİS’e e devlet ile girilir mi? ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir? İşte ÖSYM şifre alma ve değiştirme haberinin detayları.

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