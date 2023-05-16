Hamakât-ı münkir

Ahsen İlhan / Yazar - Sanat Tarihçisi

Hissedişten muaf bir akıl ve varlığın zirvesi olan ruh arasındaki bariz ayrılıkları, zihnin sindirim sisteminde öğütmek gerek. Zirâ varlık ikliminde aklı geçersiz addetmek de, onu, tüm anlamları kuşatan bir iktidara sahip olarak temellendirmek de; bu güzide kavramın üzerine basıp geçmekle müteradif. Yapay zekâ ve/veya akıllı teknoloji, insan aklından yüklenen verileri kaydetmek ve bu sunî hafıza ile önceden emrolunduğu hareketi aktive etmek olarak özetlenebilir. Âlâ! Teknoloji gelişiyor, geliştikçe bir adım ötesinin fluluğu ortadan kalkıyor ve bir adım öncesindeki inkâr süreçleri daha ironik bir hâl alıyor. Ki bu da Yaradan’ın, yaradılış planının bir parçası olsa gerek…

HİSSEDİŞ YOKSA ANLAM KEŞFİ DE YOKTUR

Akıllı ürünler, işlevlerine uygun datalar üzerinden çeşitli kabiliyetlerle donanımlı. Yapay zekânın kendini geliştirebilen ve insan zekâsını taklit edebilen bir buluş olduğu söylense de; bu da yine önceden sisteme yüklenen parametrelerle ve ancak sınırlı bir ölçüde mümkün. Çünkü zekâ sadece düşünme, öğrenme ve uygulama süreçleriyle bütün anlamı sindiremez. Bunun için hissedişi, ilhamı ve ruh mayasını da olaya dâhil etmek gerekir. Zekâ ve akıl, bir sürecin başlangıç ve bitiş vetireleri arasındaki gereksinimleri ve buna cevap verebilecek hareketi gerçekleştirmeyi mümkün kılsa da; hassas bir ayar yapabilmek ve bazen mantığın ve matematiğin dışına çıkıp en verimli yargıya varabilmek adına, muhakkak hissedişlere müracaat etmek durumunda. En basit örnekle akıl kelimeleri öğrenir, anlar, geliştirir ve gerekli anlarda kullanıma sunar. Yapay zekâ, insan aklının bu öğrenme, anlama ve geliştirme süreçlerinin tamamına bile haiz olsa; işin içine ruhun ve kalbî hissedişlerin hesap edilemez dokunuşları girmedikçe; üst düzey bir anlam keşfi yapılamaz. Öyle ki; kelimeleri yan yana dizmek aklın işi olsa da o kelimelerden, ilhamla beslenmiş bir şiir dizmek ruh ile iş birliği yapmayı gerektirir.

Eğer aklı ruhtan üstün mesabede değerlendirirsek; her türlü ilham ürününü meydana getirebilir savını da desteklememiz gerekirdi. Aklı olan herkes ilhamla ürün ortaya koyamıyorsa; ilhamı, hissedişi, yüzeyden derinlere inişi akla değil, Allah’ın kendinden insanlığa bahşettiği ruha yüklemek daha akılcı olur. Tıpkı sevmek eyleminde aklı saf dışı etmeyi değil, aklın ötesine geçmeyi başarabildiğimiz gibi. Sevebilmek aklın varlığına delil değildir; fakat akıldan öte bir değerin varlığını keşfe çıkarır.

VARLIK ALEMİ AKILLA DEŞİFRE EDİLEMEZ

Şimdi arzu edildiği kadar varlık ikliminde aklın ve bilimin hükümranlığı adına çığırtkanlık yapılsın, hissedemeyen ve hislerle sayıları, fizikî kuralları, matematiğin sarsılmaz ‘eşittir’lerini aşamayan hiçbir süreç, maddeden öteye geçemez. Madde elbette kıymetlidir. Maddenin insan hayatına inikası ve bu yolda atılan bütün tekâmül adımları ehemmiyetlidir. Fakat bunlar zaten insanı, maddeyi, ruhu ve aklı var eden yegâne kudretin, Allah-u Teala’nın kurgusu dâhilindedir. Bir insan, Allah’ın isim ve sıfatlarından zerrece beslendiğinde, zaten uzaya uydular gönderecek ve dahi insansız araçlar, teçhizatlar üretecektir. Bu pek tabii Allah’ın düzeninin bir parçasıdır ve elbette “Oku” (İkra) emrine riayetle, insana fayda yolunda es geçilemez şiardır. Ne var ki varlık âlemini akılla deşifre etme isteği, akıl dışı olduğu kadar, inkârcı bir temayülün yazık öyküsünden başkası değildir. Bu “ah’lı vah’lı” öykücüklerin içindeki bir başka şeniyet ise şu ki; akıl maddeyi defalarca atomlara, moleküllere ayırır; fakat bir kez olsun verdiği hissiyatın enerjisini ölçümleyemez.

AHMAKLIĞIN ZİRVESİ