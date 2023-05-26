“Sessiz” seçmenler

Sümeyye Ceylan

Sunucu – TRT World





İngiliz ekonomi ve politika dergisi, The Economist’in “2023’ün en önemli seçimi” olarak adlandırdığı seçimin ikinci turuna artık sayılı günler kaldı. İlk tur ile ilgili yanılanı çok bir seçim desek yerinde olur sanıyorum. Uluslararası analizler muhalefetten ezici bir zafer bekliyordu. Yine The Economist muhalefetin olası zaferini işaret ederek, Twitter’da “Erdoğan Must Go (Erdoğan gitmeli), Save Democracy (Demokrasiyi Kurtar) yazılarını kapak fotoğrafı yapmış ve muhalefet kazanırsa, Türkiye’nin ekonomik ve siyasi açıdan önemli bir kırılma yaşayacağını ifade etmişti. Bazı uluslararası medya kuruluşları da Erdoğan’ın kaybetmesi olasılığı üzerinde durarak, kaybettiğinde gücü nasıl elden bırakmayacağı üzerine birtakım spekülasyon içeren yazılar paylaştılar.

Türkiye’de de pek çok anket şirketi, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu önde gösteriyordu. Hatta seçimlere günler kala, hatırı sayılır bir araştırma şirketi olan Konda’nın anketi, Kılıçdaroğlu’nun yüzde 49,3, Erdoğan’ın ise yüzde 43,7 puan alabileceğini paylaşmıştı ve birinci tur seçim sonuçları gerçekten de bu yüzdelik oranlara benzemişti tabii adayların yerlerini değiştirirsek. (!) Sonuç olarak seçim ilk turda kazanılmadı, muhalefet ezici bir puan alamadı…

“ARAMIZDA KALSIN KAZANIYORUZ”

Oy oranı demişken… Seçim gecesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sandıkların yüzde 50’si henüz açılmamışken 13. Cumhurbaşkanının Sayın Kılıçdaroğlu olduğunu, biraz da stand-up vari bir dil ile sosyal medyadan duyurmuştu. “Aramızda kalsın, kazanıyoruz” diyerek eğlendikleri video, yüz binlerce kez izlendi ve paylaşıldı. Yani iki belediye başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı, tabanlarının gözlerinin içine baka baka onları ümitlendirmiş, heyecanlandırmış, daha da kötüsü yalan söylemişlerdi. Bu durum, sonuçlar henüz kesinleşmeden İmamoğlu ve Yavaş’ın itibarını ciddi anlamda zedeledi, karizmalarını çizdi. Çünkü, aramızda kalsın, kazanamadılar…

Beklenti bu kadar yüksek olunca, Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın neredeyse 5 puan gerisinde kalması muhalif seçmen için şok etkisi yaratmıştı. Öyle ki veri akışının durması iddialarından tutun, oyların çalınmış olabileceğine kadar pek çok iddia ortaya atıldı. Bunların hepsinin asılsız olduğu anlaşıldı.

Aslında muhalif seçmenin hayal kırıklığını iyi analiz edebilmek için önce Millet İttifakı’na oy veren seçmenin psikolojisini anlamak gerek. Kılıçdaroğlu’nun kazanacağına çok net şekilde ikna olmuşlardı. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu’nun “kazanıyoruz” söylemi bir öngörü değil, gerçeklikti onların gözünde. Çünkü seçim süreci böyle bir psikoloji ile yönetilmişti. Çok sesli, çok renkli bir kampanya süreci yürütülmüş zaman zaman da çok ayrıştırıcı bir noktaya varmıştı. Hatırlayalım, İstanbul Sarıyer’de sokak röportajı yapan muhabire bir vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı desteklediğini söylemişti. Bu röportaja dahil olan yaşlı bir kadın, hatta yaşına hürmet nedeniyle teyze diyelim, kadın arkasını döndüğü anda ağza alınmayacak bir küfür etmişti. Sosyal medyada dolaşıma sokulan bu video doğal olarak tepki çekmişti. Bu, Millet İttifakı’nın yürüttüğü “pozitif” ve “kucaklayıcı” kampanya diline pek uymuyordu ama 6 milyon takipçili bir sosyal medya fenomeni olan Danla Bilic, bir kadına karşı ağza alınmayacak küfürler eden teyzenin bu tavrını sahiplendi. Teyzenin o fotoğrafını profil fotoğrafı yaptı. Yani Erdoğan’a oy veren milyonlarca seçmene aslında açık bir şekilde hakaret etmiş oldu. Bilic, gelen tepkiler üzerine fotoğrafı daha sonra kaldırdıysa da artık muhalif seçmen, küfür eden teyzeyi sahiplenmişti. Erdoğan ve Cumhur İttifakı’na oy verenlere hakaret eden teyze “sembol” haline getirilerek sosyal medyada hızla paylaşıldı.

Aynı zamanda Millet İttifakı’nı destekleyen ünlüler, fenomenler, akademisyenler ve gazeteciler, seçim sürecinde muhalefet ile özdeşleşen “kalp” işaretini paylaşarak, “İlkturdaBitirelim” etiketiyle oy verecekleri adayın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkça ilan etmişlerdi. Muhalif seçmen çok emindi, Kılıçdaroğlu kazanacaktı.

SEÇİM SOSYAL MEDYADA KAZANILMIYORMUŞ

Seçim zamanı sokakları oldukça sık gezindim. Özellikle seçim standlarının etrafında dolaştım, sokak röportajı veren vatandaşları dinledim. Millet İttifakı partilerinin stantları önünde kalabalıklar fazlaydı, halaylar çekiliyordu, seçim müzikleri son ses açılıyordu. Cumhur İttifakı partilerinin stantlarının önleri ise daha sakindi genel olarak. Bazen amcalar bayrak sallıyordu. Yer yer ufak çaplı halaylar çekildiğine de şahit oldum.

Seçime günler kala gözlemim şu oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy verecek seçmen, bu süreçte oldukça sessiz kaldı. Muhalif seçmen, sanatçısından gazetecisine ve içerik üreticisine kadar çok sesli bir şekilde desteğini göstermesine rağmen, özellikle sosyal medyada Erdoğan’a oy veren seçmen kitlesinde böyle bir hareketlilik pek yoktu.

Ta ki seçim öncesi son akşama kadar. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın akşam namazı için gittiği Ayasofya’da büyük bir kalabalık toplanmıştı. Hem içeride hem dışarıda yüzlerce insan vardı. Erdoğan, yeniden aslına dönmesine vesile olduğu Ayasofya Camii’nde Kur’an-ı Kerim okuyordu. İçeriden tekbirler geldikçe gözlerinden yaşlar akan, Erdoğan’a dualar eden o kalabalığı bizzat gördüm. Telefonlara düşen “dua zinciri” mesajlarıyla sakince destek veren Erdoğan’ın sessiz seçmenlerini tanıdım. “Yeter artık yeterince sessiz kaldık, bari burada sesim çıksın,” demişti bir teyze. Seçim sonuçları açıklanınca, sessiz seçmenin gücünün farkına daha net vardım. Ve hep beraber gördük, seçim sosyal medyada kazanılmıyormuş…







