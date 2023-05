“Sessiz” seçmenler

İngiliz ekonomi ve politika dergisi, The Economist’in “2023’ün en önemli seçimi” olarak adlandırdığı seçimin ikinci turuna artık sayılı günler kaldı. İlk tur ile ilgili yanılanı çok bir seçim desek yerinde olur sanıyorum. Uluslararası analizler muhalefetten ezici bir zafer bekliyordu. Yine The Economist muhalefetin olası zaferini işaret ederek, Twitter’da “Erdoğan Must Go (Erdoğan gitmeli), Save Democracy (Demokrasiyi Kurtar) yazılarını kapak fotoğrafı yapmış ve muhalefet kazanırsa, Türkiye’nin ekonomik ve siyasi açıdan önemli bir kırılma yaşayacağını ifade etmişti. Bazı uluslararası medya kuruluşları da Erdoğan’ın kaybetmesi olasılığı üzerinde durarak, kaybettiğinde gücü nasıl elden bırakmayacağı üzerine birtakım spekülasyon içeren yazılar paylaştılar.