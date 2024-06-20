Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının gençlerle yürüyüşü

Yusuf Yıldırım / AYBİR Genel Sekreteri





Sivil toplum kuruluşları (STK), toplumun çeşitli alanlarında faaliyet gösteren ve genellikle gönüllüler tarafından yönetilen örgütlerdir. Türkiye’de STK’lar, gençlerin katılımı ve etkileşimi açısından önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle gençler, sivil toplumun dinamik bir parçası olarak, toplumsal farkındalığı arttırmak ve adalet duygusunu güçlendirmek için önemli bir potansiyele sahiptirler. Peki Türkiye’deki STK’ların gençler üzerindeki etkileri ve gelecek perspektifleri nelerdir?

İTİCİ GÜÇ

Türkiye’deki STK’lar, genellikle gençlerin katılımını teşvik etmek ve onları toplumsal sorunlara duyarlı bireyler olarak yetiştirmek amacıyla faaliyet göstermektedir. Gençler, toplumsal sorunlara duyarlılık ve aktif katılım konusunda önemli bir itici güçtür. Bundan dolayı STK’lar, gençleri bu sürece dahil etmek ve onların potansiyellerini ortaya çıkarmak için daha farklı projeler ve faaliyetler yapmalıdırlar. Bir çok STK’nın gençlik merkezleri, gençlik kampları, eğitim programları ve çeşitli sosyal projeler aracılığıyla gençlerin STK’larla etkileşimini artırmaya yönelik çabaları bulunmaktadır.

Gençlerin STK’lara katılımı, genellikle gönüllülük esasına dayanmaktadır. Gençler, çevre koruma, eğitim, sağlık, sosyal adalet ve insan hakları gibi çeşitli konularda faaliyet gösteren STK’ların projelerine gönüllü olarak katılarak topluma katkı sağlamaktadırlar. Bu katılımların gençlerin kişisel gelişimlerine de olumlu katkılarda bulunduğu kanaatindeyim çünkü STK›lar gençlere liderlik becerileri, iletişim yetenekleri ve sorumluluk duygusu kazandırmaktadır.

STK’ların olduğu gibi gençlerin de STK’lar üzerinde etkileri vardır. Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları, gençlerin fikirlerini ve görüşlerini dikkate alarak faaliyetlerini şekillendirmeli ve gençlere özel programlar düzenlemelidir. Çünkü gençlik konseyleri ve platformları aracılığıyla gençlerin STK’lar üzerindeki etkisi sürekli artıyor ve gençlerin karar alma süreçlerine katılımı teşvik ediliyor.

Ayrıca, sosyal medyanın etkisiyle birlikte gençlerin STK’lar üzerindeki etkisi de giderek artmaktadır. Gençler, sosyal medya aracılığıyla STK’ların faaliyetlerini takip etmekte, desteklemekte ve hatta kendi sosyal projelerini başlatarak STK’lara katkı sağlamaktadırlar. Bu şekilde, gençlerin STK’lar üzerindeki etkisi daha görünür hale gelmekte ve STK’lar gençlerin ihtiyaçlarına daha duyarlı hale gelmelerini sağlamaktadır.

GELECEĞİN İNŞASI

Yaptığım çalışmalar sonucunda edindiğim bir fikir de STK’ların, gençlerin geleceğe yönelik perspektiflerini şekillendirmede önemli bir rol oynadığıdır. Gençlerin STK’lar aracılığıyla toplumsal sorunlara duyarlılık kazanmaları ve çözüm odaklı düşünmeleri sağlanarak geleceğin daha adil ve sürdürülebilir bir şekilde inşa edilmesine katkı sağlanmaktadır.

Bundan dolayı, STK’lar gençlerin inovasyon ve girişimcilik potansiyellerini desteklemeli ve onlara yeni fikirlerini hayata geçirme fırsatı sunmalıdırlar. Teknolojiye dayalı çözümler, dijital platformlar ve sosyal girişimcilik alanlarında gençlerin STK’lar aracılığıyla projeler geliştirmesi teşvik edilmelidir. Bu sayede, gençlerin yaratıcılıkları ve yenilikçi fikirleri toplumsal sorunların çözümünde kullanılarak daha etkili çözümler üretilmeli ve toplumsal dönüşüm sağlanmalıdır.

GÜZEL HASLETLERİN KAZANDIRILMASI

Adab-ı muaşeret, toplum içindeki ilişkilerde uyulması gereken ahlaki ve sosyal kuralları ifade eder. Sivil toplum kuruluşlarının, gençlere adab-ı muaşeret konusunda rehberlik etmek ve bu değerleri benimsetmek açısından önemli bir role sahip olduğunu düşünüyorum. Bu değerler arasında saygı, hoşgörü, dürüstlük, şeffaflık, iş birliği, empati, liderlik ve sorumluluk gibi temel unsurlar bulunur. Sivil toplum kuruluşları, gençlere bu değerleri kazandırmak ve geliştirmek için sürekli eğitim programları ve etkinlikler düzenlemelidir.

Sivil toplum kuruluşları, gençler arasında farklılıklara saygı duyulmasını ve hoşgörü ortamının sağlanmasını teşvik eder. Özellikle çok kültürlü ortamlarda, saygı ve hoşgörü önemlidir. Yapılacak olan gençlik kampları, kültürel etkinlikler ve eğitim seminerleri gibi etkinlikler sayesinde gençlerin farklılıklara saygı duymasını ve hoşgörüyü benimsemelerinin önünün açılacağından şüphe duymuyorum.

Sivil toplum kuruluşları, gençlerle iletişimde dürüstlük ve şeffaflığı önemser. Projelerin ve etkinliklerin planlanması ve uygulanması sürecinde, gençlere karşı açık ve net olmak önemlidir. Dürüstlük ve şeffaflık, gençlerin kuruluşlara güven duymasını sağlar ve katılımlarını artırır. Gençler arasında iş birliği yapma ve empati kurma becerilerini geliştirmeyi teşvik eder. Ortak projelerde birlikte çalışma, grup aktiviteleri düzenleme ve sosyal sorunlara duyarlılık konusunda farkındalık oluşturma gibi etkinlikler, gençlerin iş birliği ve empati becerilerini artırır.

Adab-ı muaşeretin bir parçası olarak sivil toplum kuruluşları gençleri liderlik ve sorumluluk konusunda eğitir. Liderlik geliştirme programları, gençlerin liderlik becerilerini güçlendirir ve topluma liderlik etme yeteneklerini artırır. Ayrıca, sosyal sorumluluk projelerine katılarak ve toplumsal ihtiyaçlara cevap vererek gençler, topluma karşı sorumluluklarını yerine getirirler.

Son olarak, sivil toplum kuruluşları, gençlerin etkili iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Toplantılar, sunumlar, tartışma grupları ve iletişim atölyeleri gibi etkinlikler aracılığıyla gençlerin iletişim becerileri güçlendirilir ve kendilerini daha iyi ifade etmeleri sağlanır. Bu şekilde, sivil toplum kuruluşları gençlere adab-ı muaşeret kavramını öğretir ve onların toplum içinde daha saygılı, dürüst ve sorumlu bireyler olmalarını sağlar.

ŞAHSİYET SAHİBİ BİR NESİL

Gençlik STK’larının, gençlerin dindarlıkla uyumlu bir şekilde yetişmelerine de katkıda bulunduğu aşikârdır. Bu kuruluşlar, gençlere ahlaki değerleri, dini öğretileri ve toplumsal sorumluluk bilincini öğretmek için çeşitli eğitim programları düzenlemelidirler. Bu sayede gençler, dini değerleriyle uyumlu bir şekilde topluma entegre olurken toplumsal sorunlara duyarlı ve çözüm odaklı bir bakış açısına sahip olurlar.

Gençlerin zarafetle donanmasına, empati yeteneklerini geliştirmelerine, başkalarına saygı duymalarına ve uygun iletişim kurmalarına yardımcı olunmalı ve toplum içinde iş birliğini artırarak daha olumlu ilişkilerin kurulmasına olanak tanınmalıdır.

Kanaatimce sivil toplum kuruluşları, gençlerde şahsiyet oluşturmanın önemini vurgulayarak, etik değerlere bağlı kalma, sorumluluk alabilme ve doğruluk prensiplerine sahip olma konularında rehberlik etmelidir. Çünkü gençlerin güvenilir ve itibarlı bireyler olarak topluma katılmalarını sağlayan ve toplumsal dokuda güçlü bir temel oluşturan şahsiyet değerleridir.

Zarafet ve şahsiyet kavramları, gençlerin bireysel olarak gelişmelerini ve topluma daha olumlu katkılar sağlamalarını destekleyerek, sivil toplum kuruluşlarının hedeflerine önemli ölçüde katkı sağlar. Bu kavramlar, gençlerin sadece kendilerini değil, aynı zamanda çevrelerindeki insanları ve toplumu da etkileyen değerli niteliklerdir.

AİLE İLE İŞ BİRLİĞİ

Gençlik STK’ları, gençlerin aileleriyle olan ilişkilerini güçlendirerek, ailelerin desteğini ve iş birliğini sağlamaya da önem vermektedir. Bu kuruluşlar, ailelere yönelik eğitim programları düzenleyerek, gençlerin aileleriyle sağlıklı iletişim kurmalarını ve destek sistemlerini güçlendirmelerini sağlamalıdırlar. Aynı zamanda, aileleri gençlik çalışmalarına dahil etmek ve ortak projelerde buluşturmak da önemlidir.

Adab-ı muaşeret kavramının gençler arasında nasıl uygulandığını göstermek için çeşitli örnekler ve uygulamalar sunulabilir. Örneğin, bir gençlik sivil toplum kuruluşu, bir çevre temizliği etkinliği düzenleyerek gençleri çevrelerine duyarlı olmaya teşvik edebilir. Bu etkinlikte, gençler bir araya gelerek çevredeki atıkları temizler ve çevre bilinci oluştururlar. Bu süreçte, birbirlerine saygı gösterme, iş birliği yapma ve sorumluluk alma gibi adab-ı muaşeret değerleri ön plana çıkar.

Diğer bir örnek ise, gençler arasında düzenlenen bir eğitim semineri olabilir. Bu seminerde, gençlere iletişim becerileri, liderlik ve sorumluluk konularında eğitimler verilir. Aynı zamanda, farklı düşünce ve görüşlere saygı duyma ve empati kurma becerileri de vurgulanır. Katılımcılar, etkinlik boyunca bu değerleri uygulayarak birbirleriyle etkileşimde bulunabilirler.

BAZI ÖNERİLER

Şimdiye kadar kendi yaptığım çalışmalarımdan ve gözlemlerimden yola çıkarak, Türkiye’deki STK’ların gençler üzerindeki etkilerini ve gelecek perspektiflerini daha da güçlendirmek ve iyileştirmek için önerilerde bulunmam gerekirse:

Gençlere yönelik eğitim ve kapasite geliştirme programları düzenlenmeli ve erişimleri kolaylaştırılmalıdır.

STK’lar, gençlerin katılımını teşvik edecek yenilikçi ve etkili iletişim stratejileri geliştirmelidir.

Gençlerin fikirlerine ve görüşlerine daha fazla önem verilmeli ve karar alma süreçlerine aktif olarak katılmaları sağlanmalıdır.

Teknoloji ve dijital platformlar, gençlerin STK’larla etkileşimini artırmak için daha etkin bir şekilde kullanılmalıdır.

STK’lar, gençlerin inovasyon ve girişimcilik potansiyellerini desteklemek için daha fazla kaynak ve fırsat sunmalıdır.

Türkiye’deki gençlik STK’ları, topluma entegre olmuş, idealist ve dindar bir neslin yetişmesinde kilit bir role sahiptirler. Bu kuruluşlar, gençleri kazanma, ideallerine yönlendirme ve toplumda kimlik edinme sürecine katkı sağlayarak, geleceğin şekillenmesine pozitif bir etki yapmaktadırlar. Ancak, bu hedeflere ulaşabilmek için daha fazla destek ve iş birliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Gençlik STK’ları, dindar ve değerlere bağlı bir gençlik yetiştirme yolunda önemli bir adımı temsil etmektedirler.

Sonuç olarak, Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları, gençlerin katılımını teşvik etmek, seslerini duyurmak ve geleceğe yönelik perspektiflerini şekillendirmek için önemli bir role sahiptir. Gençlerin STK’lar üzerindeki etkisi ve katkıları, toplumsal dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma açısından büyük bir potansiyeli haizdir. Bu nedenle, STK’lar gençlerle daha yakın iş birliği içinde çalışarak toplumun gençlerin vizyon ve liderlik yeteneklerine dayalı olarak daha güçlü ve adil bir gelecek inşa etmeye devam etmelidir. Gençlerin adalet duygusunu güçlendirmek ve toplumsal farkındalıklarını arttırmak, daha adil ve demokratik bir Türkiye’nin inşasına katkı sağlayacaktır.







