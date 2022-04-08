Zamane tanrıçaları

Numan Aka / Yazar

İslam öncesi putperest Arap toplumunu nitelerken “Cahiliye toplumu” tabirini kullanırız. Onlara yöneltilen cahillik ithamı, bedevi olmalarından ziyade müşrik olmalarına, bir ve tek olan Allah’tan haberdar olmalarına rağmen ilahlığı çeşitli tanrı ve tanrıçalar arasında pay etmelerinden kaynaklanıyor. Nitekim bu açıdan, büyük bir imparatorluğun mimarı putperest Roma da, medeniyetin beşiği sayılan Antik Yunan da cahil toplumlardır.

Konuya modern insan açısından bakmadan önce, bu yazının fıkhi ya da felsefi bir değerlendirme olmayacağını belirtmem gerekir. Kutsallık atfedilmeyen ama ilahi dinlerin boşluğunu dolduracağı söylenen irili ufaklı pek çok fikir ve değer var günümüzde. Örneğin hümanizm yani insancılık böyle bir yaklaşımın ürünü. İyilik, sevgi ve ahlakı, sözde bu “bir ve tek insanlık” ülküsünün en önemli yapıtaşları oldukları için seçtim.

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İlahi vahyin yol göstericiliğini reddedip yerini materyalist bir insanlık ülküsü ile doldurmaya çalışan modern insan, bir bakıma cahiliye toplumuna benzer temayüller sergiliyor. Belirlediği bir takım soyut değerleri kendiliğinden bir anlam ifade ediyormuşçasına asli kaynağından ve hakikatinden koparıp yüceltmeyi seçerek kendine sahte bir maneviyat alanı oluşturuyor. Seküler insanın, Cahiliye Arapları’ndan veya Antik Yunan’dan farkı, uydurduğu tanrı ve tanrıçaların henüz taştan heykellerini yapmamış olması.

İLLUSTRASYON: CEMİLE AĞAÇ YILDIRIM

MODERN ÇAĞIN LAT, MENAT VE UZZA’SI

Son dönemde, dindarlar arasında da sekülarizme gönül verenlerdekine benzer; iyilik, sevgi ve ahlakı dinden azade birer kurtarıcı yol gibi görme eğiliminin

yaygınlaştığını gözlemliyoruz. Şüphesiz aldıkları seküler eğitimin ve içine doğdukları baskın seküler yaşamın ve aralıksız propagandanın etkisi var bunda. Peki; iyiliği, sevgiyi ve ahlakı Allah’ın rızasından ayrı görebilir mi bir Müslüman? Elbette insanlar olarak birbirimize benziyor, müşterek iyi ve kötü hasletler barındırıyoruz. Vahyin ve nübüvvetin hakemliği olmadan neyin nefsi, neyin kavmi, neyin asli olduğunu kavramak insan için tam olarak mümkün müdür? Birey ya da toplum vicdanına bırakılmış değişken bir iyilik, sevgi ve ahlak anlayışı insanlar için uyuşma sebebi olduğu kadar çatışma sebebi de değil midir?

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Sevgi ve iyiliğin insanlığı kurtaracağı, insanları iyiler ve kötüler olarak ayırmanın yeterli geleceği, din olmadan da erdemli topluma ulaşılabileceği gibi popüler söylemler içlerinde hakikatten küçük nüveler taşısalar da hakikati tersyüz eden söylemler. Putperestlikte olduğu gibi kısmi ve eksik olanın tüm ve eksiksiz olanın önüne geçmesi gibi bir tehlikeyi barındırıyor bu fikirler. İyiliği Allah’a imandan ve O’nun rızasından, sevgiyi Rahman’ın bağışlamasından, ahlakı Halık’ın yaratmasından koparmak, ahlaksızlığı ve kötülüğü inkârdan ve haramdan ayrı

görmek bir Müslüman açısından oldukça tehlikeli bir çizgidir.

İSLAM’DA İYİLİK, SEVGİ VE AHLAK

Türkçe’ye sadece iyilik diye çevirebildiğimiz hayr, salih amel ve ihsanı içeren geniş bir anlam haritasına sahip. Başkasına gösterilen ufak bir tebessümden her yıl zekâtını ödemeye, gece kalkıp nafile ibadet etmekten elde silah cihat etmeye kadar çok katmanlı bir mefhumdur.

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Müslüman; “iyiliği beklenen, kötülük etmesinden korkulmayan, bir taraftan toplumun hakkını öderken diğer taraftan Rabbine ibadet eden, savaş zamanı malı ve canıyla savaşan, barış zamanı ibadetle meşgul olup kendini insanlara zarar vermekten alıkoyan, dostlarına ve komşularına hayrı dokunan” kişidir. Hadislerdeki bu bir tutam misal dahi İslam’ın ne kadar geniş, çok yönlü ve aynı zamanda derin bir iyilik tarifine sahip olduğunu gösteriyor.

İslam dini sevgiyi; iman mefhumundan ayırmadan Allah’ın rahmeti ve kullarının birbirine merhameti ile bir bütünlük içerisinde değerlendirir. “Sevdiğini Allah için sevmek, yerdiğini de Allah için yermek imandandır” der Peygamber. (s.a.v). Yine bir başka zaman, Hz. Ömer’e, “Ben sana herkesten daha sevimli olmadıkça iman etmiş olamazsın” demiştir. Aileye duyulan sevgiden, tüm yaratılanların Allah için sevilmesine kadar geniş bir sevgi tarifine şahit oluyoruz. Sevgi, insan kurgusu bir ütopyaya değil, külli bir hakikate hizmet eder.

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Ahlakı ise, insanın iyiye ve kötüye aynı ölçüde meyli olması açısından güzel ahlak olarak anlamak gerekir. Kafa karıştırıcı gelebilir; ahlakı insandaki tabii güdülerden, mizaçtan ibaret sayarsak bu böyle. Fakat ahlak, aynı zamanda içindeki kötülüğü ve bencilliği aşan bir irade ve akla sahip olmayı da içerir.

Bahse konu ahlak budur.

Güzel ahlak, insanın Yaratıcısını bilmesini ve O’na tabi olmasını sağlayan insani fıtratı koruyabilmektir diyebiliriz. Tüm insanlar bu fıtrat üzere doğmuşlardır. Sonradan inkâr ve kötülüklerle bu saflığını yitirmesi, insanın kendi yapıp ettiklerinin bir sonucudur. İlahi vahyin ve yol göstericiliğinin önemi burada ortaya çıkar. İnsanların, “Bezmi Elest”te Yaratıcılarına verdikleri “Sen bizim Rabbimizsin” sözünü hatırlamaları beklenir. Böylelikle kendi ile ilgili zannında yanılabilecek ya da yanlışa düşebilecek insan hidayetten ayrılmaz. Nitekim iman edenler, varlıkla ilgili bu hakikat anını kalben ve aklen hatırlayanlardır.

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Şüphesiz insanlarda onu halk edenin imzası var. Kaynağını doğru tespit etsin ya da etmesin, davranışlarında doğru olanı isabet ettirsin ya da ettirmesin bir ahlak anlayışı olması, bir ahlak anlayışı olması gerektiğini düşünmesi bile bunun işaretidir. Yaratıcıya inancı olmayan insanların ahlaka sağdan soldan delil getirmeye çalışması beyhude olsa da bir açıdan normal. Daha varlığın asıl sahibini görmez ve kabul etmezken, ahlakın kaynağını tespit edememesi nispeten önemsiz kalır.

İslâm’da ahlâkın kaynağı, Kur’an ve onun ışığında hareket eden Peygamber’in (s.a.v) sünnetidir. Hz. Aişe bir soru münasebetiyle Hz. Peygamber’in(s.a.v) ahlâkının Kur’an ahlâkı olduğunu belirtmiştir. Öyleyse güzel ahlakın sırrını Allah rızasına uygun yaşamak ve peygamberlerin sünneti dışına çıkmamak olarak tarif edebiliriz. İyiliğin, sevginin ve güzel ahlakın kişinin kendini veya etrafındakileri memnun etmesinden ve başkalarıyla iyi geçinmesinden ibaret olmadığı görülecektir. Modern insanın zihninde bunlar, göz alacak kadar süslü fakat içi her

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türden nefsi ıvır zıvırla doldurulmuş birer lahit gibidir.

YİNE YENİDEN DİN - SEKÜLARİZM AYRIŞMASI

Kur’an ve hadislerde insanın kendi vicdanıyla varacağı sonuçlar ihtiyatla karşılanır. Çünkü insan, kendisine kötülük ve edepsizlikler telkin eden şeytanın ve her an kötülüğe meyledebilecek bir nefsin baskısı altındadır. Bencilce arzu ve eğilimleri, ahlâk ve erdem toplumunun asıl engelleridir. İnsanın insafına kalmış bir sevginin hırs ve hevese, iyiliğin faydacılık ve riyakârlığa, ahlakınsa kötülük veya boş vermişliğe dönüşeceği Kuran-ı Kerim’de sık sık vurgulanır. Allah, tüm kullarını en güzel ahlak üzere, insan vasfının gereği olarak birbirlerine ünsiyet kuracak ve birbirlerindeki güzellikleri sevecek bir fıtratta yaratmıştır. Bu ahlakı korumak, O’nun gönderdiği dine tabi olmakla mümkündür ancak.

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Dindarlar ve sekülerler, temel insani değerler üzerinde, dönemsel uzlaşma ve kısmi dayanışma sağlayabilse bile, nihai manada neyin sevgi, neyin iyi-kötü, neyin ahlaklı-ahlâksız olduğu konusunda her halükârda kapışacaklardır. Çünkü sekülarizm, ilahi vahyin koyduğu ölçüyü kabul etmemektedir. Müşterek bir “insanlık medeniyeti” oluşturmaya girişmek, uzun vadede dinin bir kısmını alıp bir kısmını inkâr etmeyi doğuracaktır.

Modern dünyacı ideolojiler ve değerler hak dinlerin birer taklidi gibidirler. Malum pozitivist görüşe göre dinler ve dahası tanrı/lar insanlar tarafından uydurulmuştur. Hayli iddialı bu çıkışa rağmen tüm yapılanın vahiy aracılığı ile gelen ilahi bilginin yani hakikatin bazısını almak, bazısını atmak, bazısının da manasını alçaltmaktan ibaret olduğu barizdir. Nefsine ve keyfine uymak, işine geleni almak ahlakın kaynağı olarak belirlenmiştir. “Tabiidir” der, tabiatı da kendiliğinden varsaydığı için varlığa dair görüşüyle benzerlik arz eder. İnsanlık tarihi içerisinde defalarca tanık olunan bu eğilim aslında ne yenidir ne de insanlığı felaha ulaştırır.