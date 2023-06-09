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E-Okul not girişi ne zaman kapanacak?

Okullarda 2022-2023 Eğitim ve öğretimin sona ermesine sayılı günler kaldı. Öğrenciler için son ders zili 16 Haziran Cuma günü çalacak ve ilkokul, ortaokul, liselerde karneler dağıtılacak. Bu kapsamda öğrencilerin notları öğretmenleri tarafından e-okul sistemine girilmeye başladı. Peki e-Okul not girişi kapandı mı? E-okul ne zaman kapanacak? İşte detaylar.

14:20 . 9/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
E-OKUL not girişi kapandı mı? 2022-2023 e-okul ne zaman kapanacak?

E-OKUL not girişi kapandı mı? 2022-2023 e-okul ne zaman kapanacak?

E-okul sistemi her dönem karnelerden önce belirli tarihte kapanıyor. 2022-2023 Eğitim ve öğretim yılını bu sene 16 Haziran Cuma günü son bulacak. Bu anlamda öğrenci ve velilerin haftalık ders programı, not bilgileri, devamsızlık gibi birçok detay ulaşabildiği e okul sisteminde girişin ne zaman kapanacağı merak konusu. İşte detaylar.

E-OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR, NOT GİRİŞLERİ KAPANDI MI?

VBS not girişinin kapanış tarihine yönelik araştırmalar başladı. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihi olan 16 Haziran 2023'ten birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.

E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS öğrenci ve veliler için 7/24 hizmet veriyor. Bu noktada sistemde herhangi bir kapanma olmayacak. Öğrenci, öğretmen, veliler ve idare için e okul VBS karne gününe kadar açık olacak.

E-OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

e-Okul VBS giriş için, https://e-okul.meb.gov.tr/ adresi üzerinden Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi butonuna tıkladıktan sonra öğrenci TC kimlik numarası ve okul numarası ile birlikte sorgulama yapılabiliyor.

E-OKUL GİRİŞ EKRANI SINAV SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

E-Okul girişi ile not bilgilerinizi menüdeki "Not Bilgisi" bölümüne tıklayarak öğrenebilirsiniz. E Okul üzerinden sınav tarihler, haftalık ders programı, devamsızlık bilgisi görüntüleme de mümkün oluyor.


e-OKUL VBS Öğrenci Giriş Ekranı: e-OKUL sınav sonucu ve devamsızlık sorgulama
e-OKUL VBS Öğrenci Giriş Ekranı: e-OKUL sınav sonucu ve devamsızlık sorgulama

Milyonlarca öğrenci karne almak için gün sayıyor. 12 Eylül 2022'de açılan okullar, 16 Haziran 2023'te kapanacak ve öğrenciler karnelerini alacak. Böylelikle yaz tatili başlayacak. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak. MEB tarafından hizmete açılan e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden devamsızlık bilgileri, haftalık ders programları, sınav tarihleri, sınav sonuçları görüntülenebilecek. Peki, E-Okul VBS'ye nasıl giriş yapılır? İlkokul, ortaokul, lise devamsızlık hakkı kaç gün? Devamsızlık kaç gün olursa takdir-teşekkür belgesi alınmaz? İşte MEB E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS giriş ekranı devamsızlık sorgulama.


#e-okul
#2022-2023 eğitim ve öğretim yılı
#karne günü
#ilkokul
#ortaokul
31 dakika önce
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