Ekonomi 1 liraya devredilmişti Türkiyenin en büyük 23 şirketi oldu
İŞ DÜNYASI

1 liraya devredilmişti: Türkiye'nin en büyük 23. şirketi oldu

1994'te dönemin hükümeti tarafından zarar ettiği gerekçesiyle kapatılmasına karar verilen ve o yıl 8 Kasım'da büyük bir direniş gösterilmesinin ardından yöre halkına 1 lira gibi sembolik bir rakam ile devredilen Türkiye'nin ilk ağır sanayisi Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), ülkenin en büyük 23. sanayi kuruluşu haline dönüştü.

Haber Merkezi AA
KARDEMİR'in temeli 1937 yılında atıldı.
KARDEMİR'in temeli 1937 yılında atıldı.

Safranbolu'ya bağlı Öğlebeli köyünün 13 haneli Karabük Mahallesi'nde 1937'de dönemin Başbakanı İsmet İnönü tarafından temelleri atılan ve 2 yıl gibi kısa sürede faaliyete alınan ülkenin ilk sanayisi KARDEMİR sayesinde Karabük Mahallesi, 1939'da belediye, 1941 yılında bucak, 1953'te Zonguldak iline bağlı bir ilçe ve 1995'te Türkiye'nin 78. ili haline geldi.

Zaman içinde ülkenin dört bir köşesindeki tersane, liman, baraj, petrokimya tesisi, köprü, spor salonu ve endüstriyel tesislerin proje, imalat ve montajını gerçekleştiren KARDEMİR, bugün ülkenin en büyük kuruluşları arasında yer alan ERDEMİR ve İSDEMİR gibi entegre demir çelik fabrikalarının da kurulmasında rol aldığı için "Fabrikalar Kuran Fabrika" unvanını aldı.

  • Türkiye'nin bu alanda nitelikli iş gücünün oluşmasını sağlayan ve sanayinin okulu da olan KARDEMİR, gelişim ve büyümesini sürdürdü.

"Kapatılmasına karar verildi"

1989'da 137 gün süren grevin ardından zor bir sürece giren ve aşırı istihdam yüküyle yüksek üretim maliyetleri karşısında her yıl zararı giderek büyüyen KARDEMİR'in, 1994'te dönemin hükümeti tarafından kapatılmasına karar verildi.

Karar üzerine Karabük'te, Çelik-İş Sendikası öncülüğünde 8 Kasım 1994'de halk sokaklara inerek büyük bir eylem yaptı, çocuklar okula gönderilmedi, esnaf kepenklerini kapattı, şehre giriş çıkış sağlayan tüm ulaşım durduruldu.

KARDEMİR'in temeli 1937 yılında atıldı.

1 liraya devredildi

Ülkede büyük ses getiren 25 yıl önceki bu eylem sonunda fabrika, özelleştirilerek 1 lira gibi sembolik bir rakama yöre halkına devredildi.

Yöre halkının sahip çıktığı KARDEMİR, daha sonraki yönetim ve hükümetlerin desteğiyle bugün yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlıyor ve yılda 2 milyon tonu geçen üretime imza atıyor.

"Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları sıralamasında 23. sırada"

Demir yolu rayı ve ağır profil üretiminde tek milli marka olan, ülkenin stratejik yatırımlarından biri olan demir yolu tekerini üreten, savunma sanayisi ve yerli otomobil konusunda katkılar sunan, yılda 3,5 milyon ton üretim hedefiyle sürekli yatırımlar yaparak teknolojisini yenileyen KARDEMİR, bugün Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları sıralamasında 23. sırada bulunuyor.

  • Bu yılın ilk 9 ayında 209 milyon lira net kar açıklayan KARDEMİR, katma değeri yüksek ürünlerle ürün çeşitliliği sağlayarak hükümetin 2023 hedeflerine katkı sunmaya devam ediyor.

"8 Kasımları hep beraber yaşayacağız"

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, yaptığı açıklamada, her 8 Kasım'da çelik işçisinin ve Karabüklülerin farklı duygular içine girdiğini anlatarak, o dönem verilen mücadelenin dünya tarihine geçtiğini kaydetti.

8 Kasım eylemleriyle dünyaya mücadele örneği veren başta dönemin Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Rahmetli Metin Türker olmak üzere herkese saygı duyduklarını ve onlara minnettar kaldıklarını belirten Değirmenci, kentte her 8 Kasım'ın anıldığını kaydetti.

"8 Kasım hem acılar hem de mutluluklarla dolu." diyen Değirmenci, şunları söyledi:

"Tarih yazıldığı bir gün. Küllerinden yeniden yeşermenin günü. Yok olan bir şehri kurtardığımız bir gün. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Ahirete intikal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Özçelik-İş Sendikası KARDEMİR ve Karabük'te olmaya devam edecek ve 8 Kasımları hep beraber yaşayacağız."

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